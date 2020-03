Lamborghini Squadra Corse montre des fragments de son nouveau modèle [vídeo]

Lamborghini Squadra Corse, la division compétition de la firme bolognaise Sant’Agata, vient de dévoiler une nouvelle vidéo en teaser de la supercar sur piste qui est sur le point de se lancer. On pense qu’il s’agit d’une version hypervitaminée radicalisée de la Lamborghini Aventador SVJ avec une configuration spécialement adaptée aux pistes et un V12 atmosphérique de 842 ch.

Nous sommes impatients de rencontrer le nouveau modèle en édition limitée développé par Lamborghini Squadra Corse, le service de la concurrence de la firme italienne, qui est censé être la version 12 cylindres la plus radicale développée à l’usine bolognaise de Sant’Agata. Cette nouvelle vidéo nous montre quelques premiers détails extérieurs du modèle et pour le moment elle promet d’être la plus agressive jamais sortie par la marque.

Dans cette nouvelle vidéo, seuls des plans très rapprochés du corps du modèle apparaissent, ce qui nous permet seulement de voir quelques petits fragments de son corps. Bien que le peu qui reste en vue montre clairement que ça va être une variante très radicale et grâce à son kit aérodynamique agressif, fortement orienté piste.

Sur le devant, nous trouvons un séparateur inférieur réglable.

De son apparence, nous sommes confrontés à une version de piste pure et dure. Ce n’est pas une version légèrement radicalisée avec une cage de sécurité et un énorme aileron arrière. Le nouveau modèle Lamborghini Squadra Corse possède de nombreux volets et becquets à l’avant et à l’arrière, en plus d’un gigantesque diffuseur arrière sur lequel on voit déjà les mâts d’un becquet qui s’annonce énorme. Bien que nous ne le voyions pas, nous pouvons nous attendre à un cockpit de compétition avec baquets et harnais, cage de sécurité et extincteurs.

Le modèle apparaît dans la vidéo avec un vinyle de camouflage particulier, qui nous rappelle celui qui a utilisé la Lamborghini Aventador SVJ pendant son développement, mais il y a quelques détails qui se démarquent au-dessus de celui-ci. Comme pour les grilles avant, les différents volets ou la finition du couvercle transparent de l’optique inférieure, qui, avec leur couvercle vissé brut, ressemblent à une voiture de course.

Pour le moment, nous savons seulement que ce modèle sera lancé en format édition limitée et ne peut pas être enregistré, nous parlons donc d’une variante très radicale de la piste uniquement qui ne sera pas limitée par les conditions de l’approbation routière. En théorie, ce modèle sera basé sur le même cadre et la même mécanique que la Lamborghini Aventador, il utilisera donc le même V12 atmosphérique de 6,5 litres bien que porté à une impressionnante 842 ch (830 ch), le chiffre le plus élevé de tous les modèles de la marque. , y compris la Lamborghini Sián FKP 37, qui a l’aide électrique et reste toujours à 819 ch.

