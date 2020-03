L’AMC met sur pied un groupe de travail pour réprimer les profiteurs d’une pandémie

La nouvelle survient après que les épiciers britanniques ont reçu le feu vert pour travailler ensemble pour garder les étagères bien remplies.

// L’AMC met sur pied un groupe de travail pour cibler les profiteurs d’une pandémie de coronavirus

// Suit les inquiétudes généralisées que les commerçants voyous cherchent à arnaquer le public en pratiquant des prix excessifs

// Dans le cadre de ses efforts, CMA a déjà communiqué avec des détaillants au sujet du prix excessif d’un désinfectant pour les mains

L’autorité de concurrence maximale du Royaume-Uni a mis en place un groupe de travail pour réprimer les entreprises qui cherchent à exploiter et la crise croissante des coronavirus.

L’AMC a déclaré que la pandémie a suscité des inquiétudes quant au fait que les gens pourraient être exploités par des entreprises «pratiquant des prix excessifs ou faisant des déclarations trompeuses sur leurs produits».

Il a également déclaré avoir déjà contacté des détaillants et des plateformes de marché en ligne au sujet de la tarification excessive du désinfectant pour les mains dans le cadre de ses efforts.

LIRE LA SUITE: L’AMC réprimera les hausses de prix des coronavirus

L’AMC a déclaré que le nouveau groupe de travail s’efforcerait de repérer les pratiques de vente et de tarification nuisibles, d’avertir les entreprises et les commerçants soupçonnés d’exploiter les «circonstances exceptionnelles» et la vulnérabilité des personnes, et de prendre des mesures en cas de preuve de violation de la loi.

Le groupe de travail distribuerait également des avertissements si nécessaire et fournirait des conseils sur la législation d’urgence pour combler les échappatoires.

En outre, cela permettrait de garantir que le droit de la concurrence n’entrave pas les mesures visant à protéger la santé publique et les fournitures essentielles.

La nouvelle intervient après qu’il a été révélé aujourd’hui que les épiciers britanniques avaient reçu le feu vert pour travailler ensemble pour garder les étagères stockées, les magasins ouverts et les camionnettes de livraison fonctionner alors que le coronavirus pendémique s’aggravait.

Le gouvernement a déclaré qu’il assouplirait les lois sur la concurrence à partir de la semaine prochaine pour permettre aux supermarchés de coopérer afin de nourrir la nation autant d’auto-isolement.

Jeudi, lors d’une réunion avec des chefs de supermarchés et des chefs de file de l’industrie alimentaire, le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a confirmé que certains éléments de la législation seraient temporairement supprimés.

Cela a notamment permis aux détaillants de partager des données entre eux sur les niveaux des stocks, de coopérer pour garder les magasins ouverts ou de partager les dépôts de distribution et les camionnettes de livraison.

De plus, les règles concernant les horaires des chauffeurs ont été assouplies afin que les détaillants puissent livrer plus de nourriture aux magasins, et les frais de sac en plastique 5p seront suspendus pour les achats en ligne afin d’accélérer les livraisons.

