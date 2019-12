L'amélioration de la réglementation, une autre arme du gouvernement pour lutter contre la corruption

Au milieu de la politique de tolérance zéro, le gouvernement fédéral peut utiliser un autre outil pour lutter contre la corruption: l'amélioration de la réglementation.

Il s'agit de la politique publique à travers laquelle des mécanismes sont générés qui aident à la création de règles et procédures claires pour le secteur des entreprises et la population, ainsi que des services et des institutions qui fonctionnent efficacement.

La première étape a été franchie dans l’administration précédente, la Commission fédérale pour l'amélioration de la réglementation (Cofemer) c'est devenu le Commission nationale pour l'amélioration de la réglementation (Conamer), afin d'unifier les procédures étatiques, municipales et fédérales. "C'est, je pense, la plus grande contribution du secteur au cours des dernières années", a déclaré Edgardo Cabrera, spécialiste du domaine.

Il a expliqué que ce changement a jeté les bases de l'intégration des acteurs. Cependant, la différence entre les procédures aux trois niveaux reste le plus grand obstacle dans ce domaine: «Le problème que nous avons encore, c'est qu'au niveau municipal, même au niveau de l'État, il y a encore quelques retards. Au niveau municipal, il existe de nombreuses simulations, où les municipalités disent qu'elles le font, mais pas », a déclaré Cabrera.

Dans ce contexte, le gouvernement actuel a franchi la prochaine étape en août dernier avec l'annonce de la Stratégie nationale d'amélioration de la réglementation, afin de suivre le processus d'unification et d'accélérer les procédures. Après cela, il a tenu une série de forums avec des universitaires, des hommes d'affaires et des spécialistes, mais jusqu'à présent, aucune action concrète n'a été annoncée, a déclaré Edgar Castro Cid, vice-président national de l'amélioration de la réglementation chez Coparmex.

"Avec l'utilisation des technologies, je pense que nous aurions une réduction du temps et une mauvaise interprétation … (avec la formation) les espaces sont réduits de sorte que il y a une mauvaise interprétation d'un fonctionnaire. Il y a de très bons fonctionnaires, mais il y a ceux qui interprètent parfois mal les procédures et nuisent à l'entreprise, ce doit être un pourcentage de 20 ou 30% », a expliqué Castro.

Avec ce qui a été annoncé en août, un Observatoire national pour l'amélioration de la réglementation, des mécanismes généraux ont été mis en place aux trois niveaux de gouvernement et un conseil formé de représentants des 32 États, d'hommes d'affaires et d'universitaires a été installé.

«Un changement transcendantal consiste à voir l'amélioration de la réglementation comme un système où tous les agents doivent participer de manière obligatoire, cela signifie que tous les procédures pour les citoyens ils doivent se produire de manière transparente, rapide et sans frais, ce qui inclut, dans la mesure du possible, l'élimination du problème de la corruption », a expliqué Cabrera.