L’Amérique latine prend des mesures pour se défendre contre le coronavirus

Voici les principales mesures par pays.

Argentine

Le président Alberto Fernández a ordonné l’internement national obligatoire jusqu’au 31 mars. Frontières fermées pour les étrangers non résidents.

Augmentation des subventions aux familles pauvres, retraitées et sans emploi. Aide financière d’environ 5,3 milliards de dollars aux petites et moyennes entreprises.

Bolivie

La Bolivie a ordonné une quarantaine totale pendant 14 jours à compter du 22 mars. Seuls les véhicules autorisés par la police peuvent se déplacer pour transporter des ouvriers d’usine ou servir du personnel médical et des journalistes. Fermeture de la frontière. Report indéfini des élections législatives du 3 mai.

Le Brésil

Fermeture des frontières terrestres. Interdiction d’accès aux citoyens d’une grande partie de l’Europe et de l’Asie. Quarantaine à Sao Paulo avec la fermeture de restaurants, magasins et autres services, à l’exception de la santé, de la sécurité, des banques, des supermarchés, des boulangeries et des transports publics.

À Rio de Janeiro, une interdiction de visiter les plages a été convenue. Plusieurs États ont suspendu les cours et les événements publics, ordonné la fermeture des entreprises et réduit la capacité de transport. Les détenus de l’État de Sao Paulo fabriqueront 320 000 masques jetables de protection contre les coronavirus.

Un plan d’aide économique de quelque 30 000 millions de dollars a été convenu au cours des trois prochains mois, principalement pour les secteurs les plus pauvres.

