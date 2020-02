L’Anasf officialise les résultats de l’élection des délégués

Anasf, l’association nationale des conseillers financiers, a officialisé le résultat des votes relatifs à l’élection de 161 délégués au XIe Congrès national, qui s’est terminé le 11 février. Le résultat suit ce qui avait été prévu à l’avance par Wall Street Italia le 16 février.

Le taux de participation était de 7 358 électeurs sur 10 454 éligibles, soit 70,38% des électeurs. Voici le résultat du vote:

LISTE 1 – ENSEMBLE POUR CROÎTRE = 4 066 votes

LISTE 2 – pour Consultants avec Anasf – L’Association au service de la profession = 623 votes

LISTE 3 – L’ANASF COMMENCE A NOUVEAU – Ethique, Qualité, Compétence = 2.110 votes

LISTE 4 – #SeNonOraQuando – Nous valorisons notre avenir = 283 votes

LISTE 5 – PROFESSION & PARTICIPATION = 270 votes

CARTES BLANCHES = 6

La répartition des délégués au XIe Congrès national est respectivement de 89 délégués pour la liste 1, 14 délégués pour la liste 2, 46 délégués pour la liste 3, six délégués pour la liste 4 et six délégués pour la liste 5.

“Pour la première fois lors d’un congrès national, nos associés ont pu exprimer leur préférence par le biais du vote électronique”, a déclaré le président de l’Association. Maurizio Bufi. “Le nombre de membres a été très élevé, démontrant une forte démocratie associative et un sens d’appartenance significatif des membres, ce qui renforce également la représentativité des Anasf à l’extérieur. Lors du Congrès national, qui se tiendra du 13 au 15 mars à Solbiate Olona, ​​les lignes directrices de l’Association seront définies pour le prochain mandat et je suis sûr qu’Anasf continuera à travailler avec engagement et détermination pour faire face aux défis futurs “.

Le Comité exécutif a décidé aujourd’hui, le 18 février, de convoquer les délégués élus au Congrès national. L’Anasf informe que le délégué qui renonce formellement à participer au Congrès sera remplacé par le premier des membres non élus de la même liste, jusqu’à un maximum de quatre convocations et trois renonciations par nom initial. En cas de nombre égal de voix pour des personnes individuelles sur la même liste, la plus grande ancienneté d’inscription à l’Anasf et, à titre subsidiaire, le plus grand âge personnel seront valables.