Lancement de Stablecoin Tether sur la blockchain Bitcoin Cash

La crypto-monnaie ancrée ou stablecoin tether (USDT), la plus grande au monde selon sa capitalisation boursière, est désormais disponible sur le réseau Bitcoin Cash.

L’annonce, faite ce 19 mars, explique que Tether utilise le protocole Simple Ledger (SLP) comme moyen technique pour lancer son stablecoin sur la blockchain BCH. La société garantit que le prix de la crypto-monnaie restera à égalité avec le dollar américain dans un rapport de 1: 1, et que sa valeur sera adossée à des actifs.

S’exécutant directement sur la blockchain BCH, SLP permet aux utilisateurs d’émettre et de gérer des jetons de différents types. Tether a déclaré que le lancement signifie que les utilisateurs du portefeuille Bitcoin.com, qui prend en charge Bitcoin Cash (BCH) et Bitcoin (BTC), pourront envoyer et recevoir USDT via des jetons SLP, sans avoir besoin d’autres applications. .

Tether est actuellement disponible sur les chaînes de blocs Algorand, EOS, Ethereum, Liquid Network, Omni et Tron, avec une capitalisation boursière totale – unités en circulation multipliées par le prix – de plus de 5,6 milliards de dollars, selon les informations de trésorerie de Tether. Inc. Cependant, cela ne semble pas encore inclure de jetons dans BCH.

“Notre dernière collaboration avec Bitcoin Cash fournira à Tether une variété d’avantages”, a déclaré le CTO de Tether Paolo Ardoino. «Nous espérons que l’adoption sera assez facile pour tout intégrateur. Le lancement aussi prendra en charge plus d’applications dans la chaîne Bitcoin Cash, avec tether facilitant les paiements pour ces applications ».

Les agrégateurs de données, tels que Nomics, Messari et CoinMarketCap, présentent différentes informations concernant la capitalisation boursière de Tether.

Nic Gauthier, CTO et co-fondateur de Nomics, a déclaré à un média que l’API de l’entreprise suit désormais le passif total de Tether. La société enregistre désormais environ 5,6 milliards de dollars pour USDT, ce qui correspond au montant déclaré de Tether.

Pour sa part, CoinMarketCap affiche actuellement une capitalisation de 4,6 milliards USD, tandis que Messari approche le montant déclaré par Tether, soit 5,2 milliards USD.

Version traduite de l’article de Sebastian Sinclair, publiée sur CoinDesk.