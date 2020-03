Lancement du service de stockage cloud basé sur Ethereum

Faits saillants:

Storj a levé environ 3 millions de dollars pour lancer le service.

Avec 3 000 utilisateurs actuellement, le réseau dispose de 19 millions de gigaoctets de stockage disponible.

La start-up Storj Labs a annoncé que son service de stockage cloud décentralisé basé sur la blockchain Ethereum est désormais disponible pour les entreprises et les particuliers pour stocker en toute sécurité des fichiers et des documents.

Avec le lancement officiel annoncé mardi, les utilisateurs peuvent désormais commencer la migration et la sauvegarde des données vers le service de stockage cloud décentralisé Tardigrade.

Le réseau open source, qui dispose actuellement de 19 pétaoctets (19 millions de gigaoctets) de capacité disponible, est hébergé par des milliers de nœuds exploités par des personnes et des partenaires du monde entier. La plateforme compte actuellement environ 3 000 utilisateurs.

Ben Golub, PDG de Storj Labs, qui a rejoint l’entreprise début 2018, a déclaré:

La décentralisation profite au cloud à bien des égards, et nos premiers clients voient déjà comment elle améliore la sécurité, la confidentialité et la résilience, tout en réduisant les coûts.

Lorsqu’un fichier est téléchargé, il est crypté puis il est divisé en 80 fragments répartis sur des nœuds séparés. Pour éviter la possibilité qu’un nœud individuel soit compromis ou subisse une panne, les utilisateurs n’ont besoin que de 29 fragments pour reconstruire complètement un fichier.

S’adressant à Coindesk, le cofondateur et chef de la stratégie de Storj, Shawn Wilkinson, a déclaré que l’entreprise commençait “à moitié le prix” des fournisseurs de stockage cloud centralisés, tels qu’Amazon Web Services (AWS). Il n’y a également aucune limite de bande passante, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent stocker autant de données qu’ils le souhaitent sur la plate-forme.

Situé à Atlanta, Storj a levé 3 millions de dollars en financement de démarrage auprès de Google Ventures, Quealcomm Ventures et Techstars en 2017, lorsqu’il a décidé de devenir un système de stockage d’entreprise. Le protocole a été publié dans une version alpha privée fin 2018.

La plate-forme a migré son service de stockage de bitcoins vers Ethereum en 2017. Wilkinson a déclaré que la société n’avait aucun projet futur de déplacer les protocoles:

Ethereum nous permet, de manière accessible, d’envoyer chaque mois des milliers de transactions à des milliers d’opérateurs de nœuds de stockage.

Les utilisateurs qui sont déjà sur les protocoles de gestion de l’entrepôt de données, Kafkaesque, Fluree et CNCTED, ainsi qu’avec la solution d’identité Verif-y, et tous les partenaires de lancement Storj qui ont aidé à tester la version bêta de Tardigrade, Ils pourront accéder au stockage décentralisé via un connecteur qui donne accès aux plateformes.

Version traduite de l’article de Paddy Baker publiée sur CoinDesk.