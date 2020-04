Lancement d’un nouveau site? Assurez-vous de comprendre la conformité ADA numérique

La présence en ligne de toute entreprise doit être conforme à la loi américaine sur les personnes handicapées.

Avril

3, 2020

5 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Comme le dit le vieux cliché, “La présentation est tout.” Avoir un excellent contenu pour votre site Web est un point de départ important, mais s’assurer qu’il est présenté de manière attrayante fera toute la différence pour que les visiteurs restent. Malheureusement, beaucoup trop d’entreprises et de marques ignorent les besoins des utilisateurs handicapés lors de la mise en œuvre d’une mise à jour de conception ou du lancement d’un tout nouveau site. Et cela peut s’avérer coûteux, car l’Americans with Disabilities Act (ADA) est de plus en plus considérée comme applicable aux sites Web et aux applications mobiles.

Le résultat? Des célébrités comme Beyoncé et de grandes sociétés comme Domino’s sont poursuivies en justice lorsque les utilisateurs handicapés ne peuvent pas utiliser pleinement leurs sites Web. Domino’s a notamment fait face à une presse négative.

Même sans poursuites, le fait de ne pas faire de l’accessibilité du Web une priorité pourrait entraîner des pertes importantes pour votre entreprise. L’enquête Click-Away Pound 2019 a révélé que 69% des personnes handicapées «cliquent sur un site [access] barrières. ” Malgré cela, seulement 8% contactent les propriétaires de sites à propos de leurs problèmes. Cela signifie qu’un site non conforme à l’ADA pourrait perdre de l’argent à votre insu. En tant que tel, peu de choses sont plus importantes que de vous assurer de répondre aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle, auditive, de mobilité et autres.

Commencez par les bases

Une analyse de 10 000 000 de pages Web réalisée par accessiBe a révélé que la grande majorité des problèmes de conformité se produisent avec des éléments apparemment basiques de la conception Web. Un incroyable 98 pour cent des sites Web avaient des menus non conformes, et 83 pour cent n’ont pas utilisé de boutons accessibles, tandis que 89 pour cent avaient des fenêtres contextuelles non conformes.

D’où proviennent les problèmes d’accessibilité? Dans la majorité des cas, les problèmes de non-conformité provenaient d’un échec à proposer des méthodes alternatives de navigation à travers ces éléments de conception communs.

À titre d’exemple, les sites devraient offrir la possibilité de naviguer dans la barre de menus avec les flèches du clavier, d’ouvrir les fonctions déroulantes avec la touche Entrée et de passer à l’élément suivant avec la touche Tab. Un échec de la mise en œuvre de toutes ces fonctionnalités pourrait entraîner un utilisateur avec des problèmes de moteur de perdre plusieurs minutes.

Un problème connexe est lorsque le contenu ou les actions sont soumis à une minuterie, un problème particulièrement courant lors du processus de paiement. Donner aux utilisateurs la possibilité de désactiver, d’étendre ou d’ajuster les minuteries garantira qu’ils ne seront pas expulsés d’une session avant de pouvoir terminer leur achat.

Ces problèmes de navigation peuvent devenir encore plus difficiles avec les popups. Si un utilisateur ne peut pas fermer la fenêtre contextuelle en appuyant sur la touche d’échappement, il se peut qu’il ne puisse pas la fermer du tout. De la recherche vocale à la navigation par clavier uniquement, vous devez envisager d’autres méthodes.

Connexes: 5 étapes pour vous assurer que votre site Web est conforme à l’ADA

Fournir des méthodes alternatives de livraison de contenu

Un autre problème courant de conformité Web est lié à la livraison de votre contenu. Vos images ont-elles un texte alternatif afin qu’une personne utilisant un lecteur d’écran puisse toujours obtenir les informations véhiculées par l’image? Existe-t-il des transcriptions textuelles pour le contenu vidéo uniquement ou audio uniquement? Vos vidéos proposent-elles des sous-titres codés?

Au fur et à mesure que votre site Web élargit le type de contenu qu’il propose dans le but d’augmenter son audience, vous devrez vous assurer que chaque nouveau contenu est accessible à tous. Et cela ne prendra probablement pas autant de temps que vous ne le pensez. Par exemple, si votre site Web publie une infographie, la conformité à l’ADA impliquerait de fournir la copie complète de l’infographie dans un format texte sous l’image. Dans le cadre du processus de création de l’infographie, le texte aurait probablement déjà été produit dans un format autonome, il vous suffit donc de l’ajouter au bas de la page.

Questions de présentation

La présentation conforme à l’ADA va au-delà de la vérification que chaque section du site utilise un code HTML ou un balisage approprié. N’oubliez pas que tous ceux qui pourraient avoir des difficultés à lire votre contenu Web n’utiliseront pas un lecteur d’écran.

Par exemple, il doit y avoir un contraste de couleur adéquat entre le texte et l’arrière-plan du site. La couleur seule ne suffit pas à véhiculer l’information. La police doit être dans un texte facile à lire qui est toujours lisible lorsque les utilisateurs effectuent un zoom avant. Les pages Web doivent éviter les séries de flashs qui pourraient déclencher une crise ou une autre réaction physique grave.

La disposition générale du site – en particulier les éléments de navigation – doit rester la même, quelle que soit la page visitée. Les champs du formulaire doivent toujours être clairement étiquetés afin que les utilisateurs sachent quelles informations sont requises. Un site cohérent et bien conçu profitera à tous ceux qui visitent votre page – pas seulement aux personnes handicapées.

Connexes: Même les entrepreneurs Internet doivent rendre leur entreprise accessible aux personnes handicapées

Ne faites pas de la conformité ADA une réflexion après coup

Ceci est juste un aperçu rapide, et je recommande fortement de lire les directives d’accessibilité du contenu Web de la Web Accessibility Initiative pour une compréhension complète de la façon d’améliorer votre site.

Alors que la manière dont l’ADA est appliquée dans le monde numérique fait toujours débat, les propriétaires de sites devraient en faire un élément clé de leur conception dès le départ. En améliorant l’expérience en ligne pour tous les utilisateurs, vous pouvez mieux servir vos clients et vous protéger contre d’éventuels dommages juridiques.

.