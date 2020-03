Lando Norris, 6e, le mieux classé des professionnels du «No Australian GP» en ligne

Lando Norris, «au volant» dans le «No Australian GP»

L’initiative «No Australian GP», une course en ligne organisée par Jean Eric-Vergne dans lequel il a rejoint simracers avec des pilotes professionnels et un invité surprise, comme le footballeur Thibaut Courtois, s’est terminé par la victoire Daniel Bereznay, qui est un pilote de l’équipe eSports Alfa Romeo Sauber depuis l’année dernière.

Dans un test rapide joué en trois tours de qualification, en finale, le professionnel le mieux classé a été Lando Norris. Le pilote McLaren est sorti dernier et a terminé sixième, dans un retour épique qui a éclipsé même la victoire de Bereznay.

Dans le jeu, Norris était le seul à sortir avec des pneus moyens contre le reste des pneus tendres. Ce facteur lui a permis de revenir avec une facilité raisonnable.

La grande surprise lui a donné Thibaut Courtois. Le gardien de but du Real Madrid a démontré ses grandes compétences au volant, au moins virtuellement, et a passé une bonne partie de la course à se battre avec Esteban Gutierrez, testeur de l’équipe Mercedes, qui a fini par décrocher la dixième position.

Cependant, pour le footballeur, il sera à son actif de garder une longueur d’avance sur les professionnels, avec de nombreuses heures dans des simulateurs similaires à celui qu’ils ont utilisé, tels que Stoffel Vandoorne, Sacha Fenestraz ou Louis Delétraz.