L’annonce du règlement LMDh est retardée par le coronavirus

L’annulation des 1 000 Miles de Sebring du WEC et des 12 Heures de Sebring de l’IMSA affecte non seulement les deux championnats au niveau compétitif, mais affecte également formaliser la convergence des deux catégories à travers la plateforme commune LMDh. Cependant, l’événement «Super Sebring» devait accueillir une série de rencontres entre les représentants des deux compétitions dans le but de définir les derniers points non résolus du règlement LMDh et d’en présenter les clés en public. Réunions qui ne peuvent pas avoir lieu à cause de la crise COVID-19.

Pour cette raison, John Doonan, président d’IMSA, a reconnu qu’il est probable que l’annonce du règlement LMDh est légèrement retardée et cela n’arrivera pas la semaine prochaine, car il reste “beaucoup à faire” et une série de réunions supplémentaires sont nécessaires pour finaliser le projet de règlement LMDh. Bien que les équipes techniques du WEC et de l’IMSA entretiennent des contacts réguliers avec les constructeurs et les autres acteurs, il semble difficile de suivre le rythme attendu dans les négociations. Quoi qu’il en soit, cela ne devrait pas affecter l’avenir de la classe LMDh.

Les limitations aériennes dues au coronavirus “ chargent ” les 1000 miles de Sebring

À cet égard, John Doonan a assuré: “Les discussions suivent leur cours. Il y a eu quelques réunions supplémentaires prévues avec le groupe stratégique avant ce qui aurait été l’annonce du règlement LMDh vendredi prochain. Il est facile qu’en fonction de toute l’annulation de l’événement de Sebring et de la possibilité de tenir des vidéoconférences, l’annonce du règlement peut être retardée. L’intention reste la même, obtenir un projet de tous les règlements techniques de la catégorie LMDh dans les meilleurs délais. Nous aurons des réunions virtuellement, mais les délais ne seront pas les mêmes. Nous avons tous le même objectif de puissance, de design et d’aérodynamique, mais vous devez tout façonner. Il y a beaucoup à discuter. “