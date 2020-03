L’antidote à une culture toxique est une culture de confiance – voici comment en créer une

Voici comment créer suffisamment de confiance pour éviter la toxicité dans votre entreprise.

Mars

18, 2020

6 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

La culture de votre entreprise tue-t-elle votre résultat net? Une étude récente de la Society for Human Resource Management a révélé que 20% des Américains ont quitté leur emploi au cours des cinq dernières années en raison d’une «culture de travail toxique». Ces pertes ont coûté à ces entreprises plus de 223 milliards de dollars.

Si une culture toxique peut être aussi coûteuse, cela devrait être une priorité pour votre équipe de direction. C’est au leadership de faire le changement, puisque 76% des travailleurs de la même enquête ont déclaré que leurs managers étaient principalement responsables de la culture. Si votre lieu de travail prend des qualités toxiques, c’est probablement parce que les gens estiment que les dirigeants ne tiennent pas parole, personne n’est authentique ou il y a un désalignement majeur entre la direction et les travailleurs.

Aucun lieu de travail n’est parfait. Peu importe le nombre de fauteuils poire que vous avez ou le nombre de jeux d’employés de ping-pong, vous aurez des problèmes. Mais les plus gros problèmes peuvent généralement être résolus en s’impliquant tôt et souvent.

Bâtir une fondation de confiance et de communication

Le plus rapide et le plus cohérent possible dans la construction intentionnelle d’une culture d’entreprise positive, mieux c’est. La culture se forme rapidement et si vous n’êtes pas proactif, elle peut facilement devenir toxique avant que vous ne vous en rendiez compte. Il est beaucoup plus difficile de changer une culture toxique que de bien la façonner dès le départ.

Connexes: la culture de votre entreprise conduit-elle à des clients satisfaits?

L’établissement d’une culture saine dès le début vous aidera à façonner les valeurs de l’organisation et à attirer des personnes qui partagent ces valeurs. Si vous n’articulez pas clairement ces valeurs dès le début, vous ne pouvez pas blâmer les employés lorsque leur comportement ne convient pas.

Pour construire une culture différente, vous devez commencer par sauter dans les tranchées avec vos employés. Les ruptures de communication sont souvent au cœur des cultures toxiques, et elles résultent généralement d’un manque de confiance car les employés se sentent éloignés de leurs managers. En fin de compte, la confiance et la camaraderie viennent de travailler ensemble pour résoudre les problèmes.

Les employés veulent voir que vous comprenez leurs points de vue et sympathisez avec leurs préoccupations. J’ai mis cela en pratique avec l’un de mes responsables techniques récemment, alors qu’il craignait de devoir supprimer beaucoup de données pour résoudre un problème de serveur. Plutôt que de l’instruire à distance, j’ai travaillé sur le problème avec lui et lui ai montré comment le résoudre sans supprimer aucune donnée. Ce fut l’occasion de partager mes connaissances et d’établir la confiance entre nous deux.

Connexes: 4 comportements que les dirigeants doivent modéliser pour créer une culture de confiance

Bâtir une culture de confiance – l’antidote à une culture toxique – ne signifie pas que vous devez faire tout ce que vous avez engagé pour faire votre équipe. Mais vous devez partager la résolution de problèmes avec eux de temps en temps.

Vivez vos valeurs

Travailler en étroite collaboration avec vos employés pour résoudre les problèmes n’est qu’un pas dans la bonne direction. Voici cinq façons d’insuffler encore plus de confiance à votre organisation:

1. Viser une communication ouverte et honnête

La façon d’éviter les ruptures de communication est de vous assurer qu’il y a un échange constant et ouvert d’informations et de commentaires entre vous et vos employés. Il ne s’agit pas seulement de partager des informations sur l’entreprise et des KPI avec votre équipe; il s’agit d’un dialogue.

L’écoute active est une compétence clé que chaque leader doit développer. Demandez à vos employés quels sont les défis auxquels ils sont confrontés, comment leur travail se déroule et ce que vous pouvez faire pour les aider à réussir. Et montrez que vous écoutez en posant des questions de clarification et en agissant sur ce que vous apprenez.

2. Réglez les valeurs depuis le début

En plus d’énoncer clairement vos valeurs au début de la vie de votre entreprise, vous devez les communiquer soigneusement dès le début du mandat de chaque employé. Si vous ne les inculquez pas aux membres de votre équipe, vos valeurs deviendront de simples slogans au lieu de façonner votre identité organisationnelle.

Une analyse et une étude de suivi par les professeurs de finance Luigi Guiso, Paola Sapienza et Luigi Zingales ont révélé que les organisations qui mettent véritablement leurs valeurs en pratique étaient plus productives, rentables et capables d’attirer de meilleurs talents. La seule façon pour une entreprise d’incarner ses valeurs est que ses employés s’internalisent et agissent en conséquence, et ce processus commence dès l’entretien.

3. Mettre l’accent sur l’attitude plutôt que sur les compétences

Trop souvent, le processus d’embauche est conçu pour découvrir uniquement les compétences et l’expérience des employés potentiels. Qu’est-ce qui est laissé de côté? Apprendre leurs attitudes. Une étude menée par Leadership IQ a révélé que 46% des nouvelles recrues ratent le cap au cours des 18 premiers mois. Parmi ceux qui ne s’entraînent pas, 89% ont échoué en raison de leurs attitudes et non de leurs compétences. Ils n’étaient pas coachable, ils n’étaient pas motivés ou avaient un tempérament qui a provoqué des conflits.

Si de nombreux problèmes liés aux employés se résument à l’attitude, vous devez rechercher les bonnes qualités dans ce domaine avant d’embaucher – et les intégrer à vos évaluations de performance.

4. Donnez l’exemple

Rien n’érode la confiance plus rapidement qu’un leader hypocrite. Vos employés vous tiendront rapidement à l’écart s’ils ont le sentiment que vous ne faites rien de ce que vous leur demandez de faire. Cette duplicité a été la chute de nombreux dirigeants, plus récemment Adam Neumann de WeWork, dont la culture toxique comprenait l’inconduite sexuelle et la discrimination.

Allez au-delà de la montée dans les tranchées et agissez avec intégrité dans tout, que ce soit dans la façon dont vous traitez les employés ou dans la façon dont vous démontrez votre engagement envers les valeurs et l’éthique de votre entreprise. N’oubliez pas que la culture découle des dirigeants d’une entreprise.

5. Restez responsable

Il est difficile d’évaluer honnêtement votre propre culture d’entreprise alors qu’elle découle en grande partie de votre personnalité. Vous avez besoin de quelqu’un (au sein de l’organisation, si possible) pour vérifier avec les membres de l’équipe pour évaluer l’état de la communication et le niveau de moral.

Connexe: Un partenaire de responsabilisation vous rend considérablement plus susceptibles de réussir

Un bon partenaire de responsabilité doit être impartial, afin que cette personne ne puisse pas être un subordonné direct. Vous avez besoin de quelqu’un qui n’a pas peur de vous dire honnêtement ce qui se passe au sein de l’organisation.

Construire une culture d’entreprise saine n’est pas facile et cela vous coûtera du temps, des efforts et de l’argent. Mais les alternatives – roulement élevé, moral bas et peut-être pire – sont beaucoup plus coûteuses. Si vous êtes sérieux au sujet de vos résultats, faites de la culture de votre entreprise une priorité absolue.

.