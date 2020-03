L’approvisionnement en vin et en fleurs suscite des inquiétudes à l’approche de la fête des mères

Les marchés aux fleurs aux Pays-Bas, qui fournissent la majorité des fleurs du Royaume-Uni, ont été partiellement fermés en raison de la pandémie de coronavirus.

// Les détaillants de fleurs à travers le Royaume-Uni expriment leurs inquiétudes concernant les fournitures de l’étranger avant la fête des mères

// Les détaillants de vin sont «confiants» qu’ils peuvent répondre à la demande et garder suffisamment de bouteilles sur les étagères après une forte augmentation de la demande

// Les inquiétudes surviennent alors que la crise des coronavirus continue d’avoir des effets sur le secteur de la vente au détail

Les célébrations de la fête des mères ce dimanche pourraient être mises en péril alors que les détaillants de fleurs indépendants à travers le Royaume-Uni expriment leurs préoccupations concernant les approvisionnements de l’étranger.

Les consommateurs se sont également précipités pour stocker du vin, mais les détaillants se sont dits «confiants» de pouvoir répondre à la demande et de conserver suffisamment de bouteilles sur les étagères.

Elle survient alors que les marchés aux fleurs et les enchères aux Pays-Bas, qui fournissent la majorité des fleurs du Royaume-Uni, ont été partiellement fermés cette semaine en raison de la pandémie de coronavirus.

Les vendeurs de fleurs britanniques ont déclaré qu’ils avaient déjà vu les effets des récentes restrictions gouvernementales sur le nombre de clients et les ventes.

Shereen Green, propriétaire de Greens of Highgate dans le nord de Londres, a déclaré que c’était une «période effrayante» pour son entreprise.

“Les ventes de fleurs ont complètement baissé – personne n’achète de fleurs”, a-t-elle déclaré à l’agence de presse PA.

“Nos déchets la semaine dernière étaient énormes.”

Green a déclaré que son magasin était également un marchand de légumes, ce qui les aidait à rester à flot malgré les problèmes de distribution de fleurs.

“Noël nous fait passer, puis nous sommes tranquilles, puis la fête des mères nous fait passer – si nous n’obtenons pas les ventes, ce qui semble peu probable … Nous n’avons pas vendu de fleurs maintenant depuis une semaine. C’est définitivement une période effrayante », a-t-elle déclaré.

Suzy Liu, une fleuriste indépendante de Glasgow, a déclaré qu’elle et d’autres membres de la communauté des fleuristes prenaient les choses «jour après jour».

“Pour le moment, les choses se passent encore très bien, nous avons des fleurs pour le week-end de la fête des mères, mais une fois les frontières fermées, ce sera une toute autre histoire”, a-t-elle déclaré à PA.

“Si nous ne pouvons pas obtenir de fleurs, nous ne pourrons pas vendre – nous le prenons vraiment jour après jour.

«Nous recevons toujours des commandes par téléphone et en ligne, mais il y a moins de personnes qui franchissent la porte.

“Nous faisons des livraisons sans contact, nous sonnons à la porte et nous nous éloignons.”

Pendant ce temps, le détaillant d’alcool Majestic Wine a déclaré qu’il était “confiant que les étagères à vin resteront empilées” avant la Fête des Mères, malgré une forte augmentation de la demande et des inquiétudes concernant les chaînes d’approvisionnement européennes.

La chaîne dispose de 200 entrepôts au Royaume-Uni qui ont été utilisés pour stocker des bouteilles supplémentaires qui devraient durer l’été.

Majestic Wine a signalé un week-end «sans précédent» qui a vu les ventes de vins de régions clés, telles que l’Italie et la France, augmenter de 44% et 68% respectivement – ainsi qu’un pic de 124% pour le vin anglais.

L’Italie et la France sont entrées depuis dans une période de verrouillage mandatée par le gouvernement alors qu’elles tentent d’endiguer leur nombre croissant de diagnostics de coronavirus.

Dans l’intervalle, Majestic Wine a déclaré qu’il allait intensifier son service de livraison gratuite qui avait vu un triplement de la demande en l’espace d’une semaine.

Il a également pris la décision de suspendre pour le moment les événements de dégustation en magasin dans ses magasins, par mesure de sécurité.

«La priorité de la sécurité de tous ceux qui sont connectés à Majestic est notre priorité», a déclaré le directeur général de Majestic Wine, John Colley.

«Nous suivons de près les conseils du gouvernement, du NHS et de Public Health England pour nous assurer que nous mettons en place les bonnes mesures dans tout le pays.

“Il est clair que les clients s’assurent que leurs casiers à vin ne sont pas négligés, avec la perspective de plus de temps à la maison de plus en plus probable.

«Soyez assurés, cependant, que nous avons travaillé en étroite collaboration avec notre fantastique base d’approvisionnement et avons avancé notre inventaire estival à travers le pays.

«Nous sommes convaincus que nous aurons la capacité de répondre à l’augmentation de la demande.»

