Large bande rurale – à l’ordre du jour, sur le fil

Les citadins peuvent être aussi à la maison en ligne que dans le monde réel, mais ceux qui sont hors de portée du haut débit peuvent avoir été laissés (quelque peu) hors réseau, en particulier pendant le verrouillage du COVID-19 .

Heureusement, un récent déblocage de fonds publics devrait être l’étincelle qui garantit que les populations rurales et, surtout, les entreprises ne soient pas laissées pour compte.

“La grande majorité vivant dans les villes et villages n’a absolument aucune idée de la gravité de l’accès à Internet dans certaines parties du pays”, déclare Andrew Hoggard de Federated Farmers. «Il existe un lien étroit entre la productivité rurale et la connectivité Internet. Si [the Government is] à la recherche d’un projet prêt pour la pelle, ce serait un bon projet. Les pelles sont déjà dans le sol! »

Récemment, le gouvernement a annoncé son intention de moderniser et d’étendre les réseaux de communication ruraux.

«Il est bon que le gouvernement cherche des moyens de continuer à développer les entreprises rurales avec de meilleures technologies, en particulier compte tenu du monde post-COVID-19, donc j’espère que ce n’est que le début d’une approche réfléchie pour renforcer les entreprises rurales et la résilience des communautés», Dit M. Hoggard.

Une augmentation de l’utilisation d’Internet au cours du récent verrouillage prouve que la connectivité rurale est plus importante que jamais, confirme Kris Faafoi (ministre de la Radiodiffusion, des Communications et des Médias numériques).

«Un nouvel investissement apporte des services à large bande aux ménages ruraux qui n’ont actuellement pas accès à Internet… Investir dans la capacité de notre réseau rural est un investissement dans les personnes vivant dans les zones rurales. Cela signifie que davantage profiteront des avantages de la connectivité au moment où ils en ont le plus besoin. »