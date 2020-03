L’argent tue-t-il le virus ou protège-t-il la main-d’œuvre?

L’ennemi n’est pas les nations aujourd’hui; il est au sein de chaque nation.

Plus le nombre de personnes que vous avez est faible, plus il sera compliqué pour les personnes de retourner au travail dans chaque fonction qu’elles occupaient auparavant, ce qui les rendrait vacants en raison de la maladie – que ce soit en raison du rétablissement ou du décès d’un individu -, donnant lieu à un équipement de l’économie ne fonctionne pas et la reprise économique attendue, selon les projections, prend plus de temps que prévu dans le pire des cas.

Pour les pays, injecter de l’argent aujourd’hui ne signifie pas montrer le bras fort de leur économie, c’est une stratégie pour réduire le moins de mal possible aux personnes qui sont le bras fort de la croissance économique.

Ne perdons pas l’objectif de l’argent aujourd’hui: premièrement, il s’agit de protéger les personnes économiquement actives et en même temps d’unir nos forces pour lutter contre le virus à l’échelle mondiale.

Maintenant lié à la protection économique, il a été déterminé que la matière première qui fait bouger le monde est les hydrocarbures, qui fournissent environ 33% de l’énergie mondiale, et dans les projections d’une demande en baisse absolue, il n’y a aucune indication à court terme, car le pétrole n’a actuellement aucun substitut.

Le fait créé de la fluctuation du prix du baril vise à déterminer qui contrôle le prix du baril dans le monde et lequel chaque pays producteur y a un alignement naturel, dont l’avantage immédiat permet d’avoir un flux de trésorerie supplémentaire à travers l’exportation, à laquelle les nations dépendent une partie de leurs revenus de l’exportation de pétrole brut.

