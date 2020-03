L’Argentine a le bitcoin le plus cher d’Amérique latine et la Colombie le moins cher

Faits saillants:

L’Argentine, la Bolivie et le Pérou sont les trois pays latins avec les taux de change Bitcoin les plus élevés.

Bitcoin Price Map calcule le prix du bitcoin par pays, sur la base du volume des maisons de change.

Dites-moi dans quel pays vous vivez et je vous dirai combien un bitcoin peut coûter cher dans votre région. C’est le concept de la nouvelle application en ligne appelée «Bitcoin Price Map», une carte globale qui montre les différents taux de change de la crypto-monnaie. La plateforme nous permet de savoir, par exemple, que le pays latin où le bitcoin a le prix le plus élevé est l’Argentine, tandis que la Colombie a le taux de change le plus bas.

Les données de cette plateforme sont collectées sur la base du prix moyen auquel la crypto-monnaie est offerte dans les maisons de change de chaque nation. Autrement dit, les utilisateurs peuvent connaître la valeur quotidienne du bitcoin dans des pays comme l’Argentine, le Chili, le Panama et le Pérou s’il y a des échanges de devises locales. À cet égard, lors de l’examen du taux de change de la maison de Bouddha, La plate-forme souligne qu’un bitcoin en Argentine coûte 12 390 $.

En raison de ces calculs, Bitcoin Price Map souligne que l’Argentine est le pays où le bitcoin a le prix le plus élevé de toute l’Amérique latine et du monde. Si nous prenons en compte que CoinMarketCap calcule le prix du Bitcoin globalement à 9111 $ par unité, au moment où cette note est rédigée, la différence de prix abyssale se démarque.

J’ai fait plus de mises à jour sur le prix de la carte Bitcoin!

* Les marqueurs ont maintenant des couleurs: plus sombres -> prix plus élevé

* Échangez des informations et des devis lorsque vous cliquez sur le marqueur.https: //t.co/hTbNIDstzS pic.twitter.com/UakBiSnuPP

– Miguel Medeiros (@_miguelmedeiros) 28 février 2020

Cependant, il est important de noter que la plateforme n’a pas encore le prix des 194 pays du globe, mais un peu plus de trente nations. Par conséquent, ce record pourrait être battu par un autre territoire qui n’a pas encore été ajouté à la demande.

La Colombie, par contre, jusqu’à présent prend la position du pays avec le taux de change bitcoin le moins cher en Amérique latine et dans le monde. Également basée sur le volume de l’échange de Bouddha, la plateforme note que les Colombiens paient aujourd’hui en moyenne 8 366 $ par bitcoin. Environ 734 $ de moins que le taux moyen calculé par les pages Web, comme CoinMarketCap.

Et les autres pays hispaniques?

La Bolivie est un autre des pays qui se démarque dans cette application, prenant la deuxième place dans les nations latines avec le meilleur taux de change. Le prix moyen du bitcoin sur ce territoire est de 9 665 $ par unité. Cependant, la valeur du bitcoin dans ce pays est basée sur le volume de la maison d’échange Bitinka, donc ces informations doivent être prises avec une pince à épiler, compte tenu des plaintes pour fraude auxquelles cette entreprise est confrontée.

En troisième place, le Pérou, avec un taux de change moyen de 9 151 $ par bitcoin. Le Brésil apparaît également dans la requête grâce au volume d’échange de la société BitcoinTrade, son prix moyen étant calculé en reais, à 9 132 $ l’unité. Le Chili est également dans la demande, calculant que les résidents de cette nation peuvent acquérir un bitcoin en échange de 9 187 $.

Les îles Caïmans et le Panama ont, respectivement, un taux de change de 9 099 $ et 9 074 $ par bitcoin acheté avec les monnaies nationales. De même, la bourse Bitso de Mexico calcule un prix moyen de 9 041 $ par BTC. S’éloignant de l’Amérique latine pour entrer en Europe, l’application signale qu’en Espagne, la valeur moyenne du bitcoin est de 9 179 $ par unité.

Le Venezuela n’est pas encore sur la carte mondiale de l’application, bien qu’il soit l’un des marchés les plus touchés du territoire. Cependant, grâce à la plateforme Yadio, Vous pouvez savoir que le prix du bitcoin dans ce pays est d’environ 9 127 $, pouvant occuper la cinquième position avec le meilleur taux de change d’Amérique latine.

Bitcoin Map Price est un projet qui est toujours en plein développement. Son créateur, Miguel Medeiros, a ajouté de nouveaux pays et des informations pour consultation au cours des dernières semaines. Comme il s’agit d’une initiative en cours, il faut tenir compte du fait que certaines de ces données pourraient changer à l’avenir et même ne pas être tout à fait exactes. Malgré cela, il s’avère être une application amusante qui vous permet de mettre en perspective le coût élevé du bitcoin dans votre pays.