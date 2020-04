L’Argentine maintient les GAB Bitcoin opérationnels malgré la quarantaine

Faits saillants:

Les distributeurs automatiques de billets qui restent opérationnels se trouvent dans des magasins qui vendent des produits de première nécessité.

Les distributeurs automatiques de billets sont désinfectés quotidiennement. Il est conseillé aux utilisateurs de se laver les mains après utilisation.

Depuis le 20 mars, une quarantaine obligatoire a été décrétée dans toute l’Argentine pour empêcher la propagation du virus COVID-19 dans tout le pays. Les nouvelles mesures interdisent les réunions de personnes, imposent un nouveau contrôle d’itinéraire et suspendent la journée de travail jusqu’à nouvel ordre. Cela configure un nouveau panorama des villes désolées et de la panique collective, qui affecte également les sociétés de crypto-monnaie résidant en Argentine.

Athena Bitcoin, un fabricant de guichets automatiques de crypto-monnaie, a dû adapter son programme de travail à la nouvelle réalité commerciale en quarantaine. Dante Galeazzi, responsable pays en Argentine, souligne que l’épidémie de coronavirus dans le pays les a touchés comme les autres entreprises avec une baisse du volume des ventes.

La société possède plus de 10 distributeurs automatiques de billets dans tout le pays, selon les données du Coin ATM Radar. Cependant, ces derniers jours, plusieurs de ses machines ont cessé de fonctionner car elles sont installées dans des locaux fermés pour cause de quarantaine. Pour cette raison, ils ne traitent plus le même nombre d’opérations avec des crypto-monnaies et de la monnaie fiduciaire que les mois précédents.

Pour éviter que vos utilisateurs se retrouvent sans possibilité d’acheter ou de vendre leurs bitcoins, la société a décidé de maintenir les actifs de sept distributeurs automatiques de billets situés dans les villes de Buenos Aires et La Plata. La grande majorité de ces distributeurs automatiques de billets sont installés dans les magasins Walmart, permettant aux clients de faire leurs courses hebdomadaires et, à leur tour, de vérifier le distributeur automatique de billets.

“Les distributeurs automatiques de billets ouverts sont Walmart Constituyentes (CABA), Avellaneda, San Fernando, Pilar et Córdoba, Euskal Herria Plaza (Pacheco) et Espacio Weiaut à La Plata”, détaille Galeazzi. Cependant, il recommande également de suivre leurs réseaux sociaux, tels que Twitter officiel de l’entreprise, pour rester à jour sur le statut des distributeurs automatiques de billets.

Persévérer au milieu de la pandémie

La carte Athena Bitcoin a décidé que le coronavirus ne supprimera pas les distributeurs automatiques de crypto-monnaie du marché, mais ouvrira de nouvelles opportunités aux citoyens argentins d’accéder à de nouvelles alternatives monétaires telles que le bitcoin. “Nous pensons qu’il est important que les citoyens ne perdent pas leurs droits et puissent continuer à acheter / vendre du Bitcoin”, a déclaré Dante Galeazzi.

Les GAB Bitcoin sont conservés dans des établissements essentiels. Image: athenabitcoin.com

Veiller à maintenir le service aussi sûr que possible, Athena Bitcoin a contacté les propriétaires des locaux afin que les machines soient désinfectées une fois par jour. Comme les espèces et les cartes de crédit / débit, les guichets automatiques peuvent également être un véhicule de contagion avec le coronavirus. Toute surface utilisée quotidiennement par un grand nombre de personnes peut contenir le virus, et si la personne peut être infectée si elle ne respecte pas les mesures d’hygiène minimales.

Nous recommandons dans nos réseaux sociaux une utilisation responsable (des distributeurs automatiques de billets). Autrement dit, lavez-vous les mains avant et après l’avoir utilisé. Les locaux ont des salles de bain où le client peut le faire.

Dante Galeazzi, Country Manager Athena Bitcoin Argentina.

La société s’attend à ce que les guichets automatiques restent actifs tout au long de la quarantaine, car ils sont situés dans des magasins qui vendent des produits de première nécessité. Cependant, Athena Bitcoin travaille également au développement d’un nouveau service qui répondra à la demande de crypto-monnaie et réduira le risque de contagion. Pour cela, Ils développent un nouveau système pour que les clients puissent acheter des bitcoins sans quitter la maison, puisque tous les échanges se feront par virement bancaire et par Internet.

Le Bitcoin est un allié en période de coronavirus

Dante Galeazzi estime que le Bitcoin peut être un soutien pour les familles dans la crise sanitaire actuelle que nous assistons dans le monde entier. Le responsable pays note que Bitcoin est une alternative pour l’envoi de transferts de fonds, une pratique qui peut résoudre la situation économique précaire des membres de la famille qui ont perdu leur emploi à cause de la pandémie ou qui n’ont pas d’argent pour couvrir les dépenses d’une quarantaine.

Galeazzi souligne que le Bitcoin, dans le cas particulier de l’Argentine, peut également devenir un atout économiseur de valeur pour les entreprises qui sont toujours en activité. L’année dernière, une bourse limitant la commercialisation des dollars a été décrétée en Argentine, ce qui a encore compliqué la situation économique actuelle du pays lorsque le peso argentin s’est encore dévalué.

Dans ce contexte, le bitcoin est apparu comme un canal possible pour accéder au dollar ou à un système monétaire non contrôlé par l’État. Le commerce des crypto-monnaies a prospéré grâce à cette situation, et pourrait être encore accentué si l’on tient compte du fait que la quarantaine actuelle a resserré les contrôles sur le dollar en Argentine.

À cause de cela, Galeazzi estime que Bitcoin peut toujours fournir ce service de sauvegarde aux commerçantsCeux qui ont besoin de survivre à la stagnation commerciale que le coronavirus a engendrée:

L’avantage des commerçants qui acceptent le Bitcoin en cette période de grande incertitude leur permet de dollariser leurs revenus et de ne pas avoir à être situé en pesos, car le peso argentin continue de perdre de la valeur aujourd’hui.

Dante Galeazzi, Country Manager Athena Bitcoin Argentina.

Au milieu des adversités posées par la pandémie, Athena Bitcoin Argentina continue d’essayer de fournir à ses clients de nouveaux outils pour la vente et l’achat de crypto-monnaies. Par exemple, ils ont réussi à s’étendre à l’intérieur du pays avec l’installation d’un nouveau guichet automatique dans la capitale de Cordoue. La société estime que l’écosystème de la crypto-monnaie en Argentine a besoin de services plus nombreux et de meilleure qualité pour répondre à la demande, ils restent donc déterminés à installer plus de machines dans d’autres parties du territoire.

Athena Bitcoin prédit que d’ici la fin de 2020, ils intégreront 13 distributeurs automatiques de billets supplémentaires en Argentine, atteignant offrir un total de 25 distributeurs automatiques de billets Bitcoin à travers le pays. L’idée est, après mise en quarantaine, de localiser ces guichets automatiques dans les provinces les plus peuplées. “Nous attendons que la quarantaine et les opérations de commerce extérieur soient assouplies afin d’avancer sur cette question”, a-t-il conclu.

Mais ce n’est pas seulement le marché ATM argentin des crypto-monnaies qui se développe rapidement. La réalité est que ce secteur est de plus en plus prolifique, à partir de 2020 avec plus de 6300 machines dans le monde. La plupart sont situés aux États-Unis et au Canada, bien que l’Amérique latine ne soit pas loin derrière avec plus de 100 distributeurs automatiques de billets actifs cette année.