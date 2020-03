L’armée brésilienne utilisera une blockchain pour contrôler les explosifs et les produits chimiques

Faits saillants:

Le suivi des produits contrôlés par l’armée brésilienne sera obligatoire.

Les entreprises doivent suivre le protocole de la plateforme, qui comprend une blockchain.

Le gouvernement brésilien a approuvé la création d’un système de suivi des produits contrôlé par l’armée brésilienne (EB) qui sera basé sur une blockchain, pour l’authentification des opérations de contrôle des stocks.

Baptisé Nacional National Controlled Products Tracking System (SisNaR), le réseau intégré était en discussion il y a deux ans. Le but, selon l’armée de l’époque, était de créer un système de suivi des produits, de l’origine à la destination, pour lutter contre la criminalité.

Conformément à l’ordonnance n ° 46 du 18/03/2020 publiée vendredi 20 mars par l’EB Logistics Command (Colog), organe du ministère de la défense, SisNaR permettra un contrôle et une surveillance accrus du cycle de vie des Produits d’exercice contrôlé (PCE), tels que les explosifs et les composés chimiques.

«Mettre en place le Système national de surveillance des produits contrôlés de l’armée (SisNaR) qui vise à surveiller et à suivre les produits contrôlés de l’armée (PCE) sur l’ensemble du territoire national», décrit le rapport.

Blockchain dans l’armée brésilienne

Comme décrit dans la publication, le système informatique des fabricants et importateurs de PCE doit être adapté avant de s’intégrer à Sisnar “avec un système numérique permettant l’enregistrement des événements”.

“Il est obligatoire de saisir les données dans le SisNaR des PCE fabriqués, importés, exportés, commercialisés ou utilisés, susceptibles d’être suivis par toutes les personnes physiques et morales enregistrées dans l’armée, qui mènent des activités avec ces PCE”, détermine le Colog .

Cela dit, les entreprises doivent suivre le protocole des plateformes Sisnar «Collecte et enregistrement des données, intégrateur et gestion». Et c’est là qu’intervient la technologie axée sur la blockchain. Le nouveau système normalisé se compose de plusieurs modules; parmi eux le soi-disant “module blockchain”. Dans un communiqué de presse, la Direction de la supervision des produits contrôlés de l’armée (DFPC) souligne l’importance du système basé sur la blockchain:

Il convient de noter qu’au cours des dernières périodes, il y a eu une réduction d’environ 30% des délits liés à l’utilisation d’explosifs. Par conséquent, pour réduire davantage le nombre d’actes illicites commis avec l’utilisation de ce type de produit contrôlé, de nouvelles lignes directrices du Système national de suivi des explosifs (SisNaR) ont été présentées lors de la réunion consultative, qui permettra d’identifier l’identité d’un produit, son origine et sa destination, à l’aide d’un code physique ou électronique. Ce sera un nouveau pas en avant dans la lutte contre la criminalité.

Direction de la surveillance des produits contrôlés (DFPC).

Surveillance et contrôle

Selon l’armée, SisNaR était en discussion depuis deux ans. En 2018, des représentants de la Monnaie ont présenté un ensemble de procédures administratives au Conseil de l’EB – au cours desquelles, les mois précédents, il avait déjà été question d’un contrôle rigide des explosifs.

Cependant, à cette époque, on ne parlait toujours pas de blockchain, mais plutôt “d’une sorte d’identité du produit, qui permettra de le suivre de l’origine à la destination, au moyen d’un code physique ou électronique”.

L’armée brésilienne intègre l’utilisation des chaînes de blocs dans les systèmes de traçabilité des produits contrôlés. Image: École de cyberdéfense de l’armée brésilienne.

Le nouveau système a reçu des instructions de la Direction de l’inspection des produits contrôlés (DFPC), qui est envoyée à Colog et est désormais responsable de SisNaR.

Cette entité est chargée de guider et de coordonner le soutien logistique pour la préparation et l’utilisation de la Force terrestre avec l’approvisionnement, l’entretien et le transport.

Inspection d’explosifs

Au cours de l’année écoulée, les Forces armées brésiliennes ont mené une inspection des explosifs et des articles connexes auprès de diverses sociétés à São Paulo. Selon l’entité, l’opération visait à protéger la société, à préserver l’ordre public et le patrimoine, ainsi qu’à identifier les actes illégaux.

À cette époque, les vérifications des documents, les conditions de sécurité, le contrôle de la production, l’inventaire, le stockage jusqu’à la commercialisation et le transport ont été effectués.

Selon l’armée, bien que plus de 80% des entreprises inspectées soient à jour, six entreprises ont été condamnées à une amende.

Version traduite de l’article de Wagner Riggs, publiée sur Portaldobitcoin.