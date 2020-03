L’assemblée générale de Banco Santander aura une participation virtuelle de ses actionnaires

Banco Santander tient, ce vendredi 3 avril, son assemblée générale. Un événement annuel qui se tient cette année pour la première fois à Madrid et à distance, en raison de la crise provoquée par la pandémie de coronavirus.

L’événement débutera à 9h30 du matin, avec la seule présence physique des membres de la table de l’assemblée générale (président et secrétaire), du directeur général et du notaire, en prenant les mesures de sécurité nécessaires et en prenant ses distances.

Ana Botín, présidente de Banco Santander, a encouragé, à travers une vidéo, tous ses actionnaires à participer à l’assemblée: «Votre soutien est essentiel pour que Santander continue de remplir sa mission de contribuer au progrès des personnes et entreprises, en promouvant un mode bancaire plus responsable en plus de promouvoir une croissance durable. L’assemblée est la meilleure occasion que nous ayons tous en tant qu’actionnaires de prendre part aux décisions les plus importantes et pertinentes de notre banque. Je voudrais inviter les quatre millions d’actionnaires à s’impliquer et les encourager à participer à la prochaine réunion. »

Banco Santander propose différentes options pour garantir que les investisseurs peuvent exercer leurs droits en toute sécurité. Parmi celles-ci: le vote précédent ou la délégation du vote à distance, soit par voie électronique, soit par remise ou par correspondance postale.

Le site Internet de Banco Santander et celui de l’assemblée générale pourront recevoir le vote des actionnaires avant l’événement. Ils peuvent également utiliser des applications mobiles compatibles avec les systèmes d’exploitation Android et iOS (Apple), tels que l’application «Actionnaires et investisseurs de Santander», ou envoyer par courrier ou en main propre. Enfin, le vote par procuration ou à distance peut être conféré en appelant la ligne Attention aux Actionnaires (91 276 92 90) avant 18h00 le 1er avril.

Pour l’assistance à distance, qui permet d’intervenir et de voter en temps réel lors de la réunion, Banco Santander dispose d’une application informatique grâce à laquelle une connexion en ligne est activée avec le lieu où se déroule l’événement. Pour cela, il est nécessaire d’ouvrir la page d’entreprise et de s’inscrire au plus tard à 9 h le 3 avril.

Parmi les points à débattre lors de la réunion figurent: la politique de rémunération des actionnaires de Banco Santander pour l’exercice 2019 et les mesures que la banque a mises en place en raison de la crise des coronavirus. Parmi eux, offrir à la banque la plus grande flexibilité possible pour pouvoir augmenter le crédit et répondre aux besoins des entreprises et des particuliers touchés par la pandémie, ainsi que revoir le dividende à verser en 2020.

D’autres points sont la nomination de deux nouveaux administrateurs, Luis Isasi Fernández de Bobadilla et Sergio Agapito Lires Rial, la ratification de la nomination et de la réélection de Pamela Ann Walkden et la réélection de quatre autres, Ana Botín, Rodrigo Echenique Gordillo, Esther Giménez-Salinas i Colomer et Sol Daurella Comadrán. Également, la politique de rémunération des administrateurs, le système de rémunération des administrateurs et l’application de plans impliquant la remise d’actions ou d’options sur actions.

