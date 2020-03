L’association des bénévoles «la Caixa» a participé à 11 400 activités sur tout le territoire. Il est chargé de canaliser le bénévolat d’entreprise de CaixaBank et de la Fondation «la Caixa», et s’est imposé comme l’un des plus actifs d’Espagne.

Au cours de la dernière année, l’Association a mobilisé au cours de la dernière année 20 068 bénévoles, qui ont participé à un total de 11 400 activités réparties à travers le pays. Cette activité bénévole a profité à plus de 350 000 personnes en situation de vulnérabilité.

D’autre part, la Fondation «la Caixa» a précisé que l’année dernière, elle avait alloué plus de 44,5 millions d’euros pour soutenir des projets de proximité à travers le réseau d’agences CaixaBank.

L’Association est chargée de canaliser les programmes de volontariat d’entreprise de CaixaBank et de la Fondation «la Caixa». Il est composé d’employés actifs, de retraités, de préretraités, de clients, de proches et d’amis des deux entités.

Les volontaires de “La Caixa” concentrent leur travail sur diverses causes sociales, apportant l’aide nécessaire aux groupes les plus vulnérables.

En 2019, les bénévoles ont signalé un total de 180000 heures de participation solidaire. L’institution financière a indiqué que l’objectif est de provoquer un impact social positif et son champ d’action est basé sur les domaines suivants:

Pauvreté infantile et exclusion sociale, pour faciliter le développement intégral et le processus d’inclusion sociale des personnes en situation de vulnérabilité, en mettant l’accent sur l’enfance. L’un de ses principaux axes d’action est de réduire les situations de pauvreté grâce à la distribution de nourriture et au renforcement de l’éducation.

Santé et personnes âgées, qui se concentre sur les domaines du handicap et de la santé mentale, l’accompagnement des personnes âgées. Les activités se concentrent sur le soutien hospitalier, les activités de vieillissement actif, le soutien aux malades chroniques ou les activités avec des personnes à diversité fonctionnelle.

Employabilité et placement des personnes les plus exposées au risque d’exclusion sociale. Son objectif est la resocialisation des adultes exclus par l’emploi et la réinsertion des détenus.

Éducation financière, pour aider la population à avoir des connaissances de base sur les finances et l’autonomie administrative.

Environnement, conformément à notre engagement à faire du changement une société plus durable une réalité.

Action locale diversifiée, en fonction des besoins sociaux détectés dans chaque territoire et non encadrés dans les quatre axes précédents, tels que les activités récréatives, environnementales, sportives ou culturelles pour ces groupes envisagés.

Connexes

.