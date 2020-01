L’assurance, comment allier planification financière et besoin de sécurité

Les Italiens, ce n’est pas un mystère, sont de grands épargnants. On parle d’une liquidité de plus de 1 400 milliards (près de 60% du PIB, selon une enquête Prometeia-Ipsos) garée sur les comptes courants. Des économies sont surtout réalisées pour faire face à des dépenses et événements imprévus. Un objectif partageable, bien sûr, même si la méthode utilisée est discutable surtout au regard des taux d’intérêt nuls.

Dans le même temps, l’Italie est un pays sous-assuré. Hors élément automobile, ils représentent 1,1% de notre produit intérieur brut. Une valeur très faible par rapport à la moyenne européenne.

Vous pouvez combiner le planification financière avec besoin de sécurité?

«Non seulement cela est possible, mais il est nécessaire de trouver le bon équilibre entre les économies utilisées pour l’investissement et les coûts encourus pour gérer les événements futurs indésirables. Je dirai plus, avec une bonne planification financière, il est souvent possible de faire les deux en payant une assurance à coût nul grâce aux bénéfices générés par nos investissements “, a-t-il déclaré dans une interview parue dans le numéro de janvier du mensuel Wall Street Italia. Giovanni Cuniberti, professeur de finance à l’École de gestion et d’économie de l’Université de Turin et responsable du conseil en honoraires uniquement pour GammaCapitalMarkets.

Analyser les produits d’assurance, Cuniberti, revient ensuite sur les besoins des différents groupes d’âge des épargnants:

“Millennials (né entre 1981 et 1995), Génération X (nés entre 1964 et 1980) et Baby Boomer (personnes nées entre 1945 et 1964) ont des besoins et des besoins d’assurance différents. Alors que pour les jeunes, la couverture d’assurance concerne principalement leur propre personne, car l’âge augmente le besoin de se protéger et de protéger ses proches.

Ici pour la génération X et pour i Baby Boomer des assurances telles que le décès temporaire (tcm) deviennent importantes, pour assurer un flux économique au cas où la cotisation de l’assuré serait manquante “, a-t-il expliqué, mettant en avant les produits les plus incessants pour les différentes générations.

