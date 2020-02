L’assurance parmi les plus gros contribuables de l’État, versée 12,4 milliards par an

12 février 2020, par Mariangela Tessa

Montants à 12,4 milliards d’euros le chiffre qui finit chaque année dans les coffres de l’Etat par le secteur des assurances, ce qui se confirme l’un des principaux contribuables de l’État, ainsi qu’un impôt de substitution pour le retrait de certaines cotisations importantes, comme par exemple la taxe sur les primes d’assurance.

C’est ce qui ressort du rapport de Ania, Association nationale des compagnies d’assurance, dans le document intitulé “Nous prenons des risques, nous restons protégés”, qui souligne comment avec leur entreprise, les compagnies d’assurance garantissent des ressources monétaires pour les dépenses publiques pour près de 35 millions par jour.

Entrer dans le détail des taxes individuelles:

Taxes sur les primes autres que R.C. Auto: 3,8 milliards

Configurer R.C. Voitures pour les provinces: 2,1 milliards

Taxe régionale sur les activités productives: 0,3 milliard

Service national de santé pour la R.C. Auto: 1,4 milliard

Impôt sur les sociétés (moyenne sur les 5 dernières années): 1,8 milliard

Impôt de réserve sur la vie: 3 milliards

D’une manière générale, ce qui ressort de la recherche est que, malgré les craintes concernant l’incertitude de la situation économique et les préoccupations concernant la protection de la santé, l’Italie Pays sous-assuré: une seule famille sur dix active des solutions d’assurance. Pas seulement ça. Mais quelque chose a expliqué une récente recherche Ipsos, elle est en train de changer, en particulier chez les plus jeunes, intéressés par assurer les voyages et les voitures, mais aussi des produits comme le smartphone.

“L’épargne assurance est l’un des principaux actifs financiers détenus par les familles, mais du point de vue de la protection, l’Italie est un pays sous-assuré. Chaque Italien possède une maison, mais seulement 3% des maisons sont assurées“A expliqué la présidente de l’Ania, Maria Bianca Farina, à l’occasion de la présentation de la recherche.

Selon les estimations d’Ania, le secteur Vie terminé 2019 avec une croissance (+ 2% estimée) par rapport à l’année dernière, renforçant la position d’un secteur considéré comme un véhicule fiable pour investir l’épargne. Même la collection de Branches de dommages (hors RC automobile) a augmenté, notamment Santé (+ 10% estimé) et Maison (+ 6%).

