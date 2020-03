L’ATA demande de suspendre les augmentations d’impôts dues au coronavirus

L’organisation indépendante ATA a demandé ce mardi que, face à la crise des coronavirus, toute augmentation des taxes, étatiques ou autonomes, et des coûts de main-d’œuvre, y compris l’augmentation des bases de cotisation des indépendants et des entreprises, soit suspendue.

L’ATA préconise également de réduire de 50% l’impôt sur les sociétés dans les secteurs concernés et de l’abolir temporairement pour ceux qui opèrent dans les zones de quarantaine.

De même, ATA a affirmé maintenir la flexibilité interne des entreprises afin qu’elles puissent s’adapter à la situation critique que traversent les différents secteurs productifs.

Selon lui, il est nécessaire que les coûts dérivés de cette épidémie soient socialisés et ne pèsent pas uniquement sur les entreprises, les indépendants et les travailleurs. Pour cette raison, il réclame à la Sécurité sociale d’assumer le coût des pertes des indépendants et de leurs travailleurs dès le premier jour, tant en cas d’infection qu’en quarantaine obligatoire.

Il demande également que les travailleurs indépendants en congé de maladie ou en quarantaine ne soient pas obligés de payer leur cotisation à la sécurité sociale dès le premier jour et pendant le temps qu’il leur faut pour retourner dans leur entreprise.

Dans le cas de la prestation de cessation d’activité, ATA fait valoir que la fermeture d’une entreprise causée par une baisse de revenus directement ou indirectement liée à l’épidémie est considérée comme un cas de force majeure pour accéder à la prestation de cessation d’activité temporaire pour pigistes.

L’ATA considère que le Insurance Compensation Consortium doit utiliser dans ce cas le même protocole qu’en cas de catastrophe ou d’inondation pour atténuer les effets économiques qui se produiraient entre les indépendants et les entreprises en cas d’annulation ou d’interruption d’une activité qui est assuré.

D’autres mesures sur lesquelles l’organisation parie sont la mise en place d’une ligne de crédit ICO pour couvrir la baisse des ventes, de la production ou de l’activité résultant de la situation actuelle; permettre des reports dans le paiement des impôts et des cotisations pour les travailleurs indépendants directement ou indirectement touchés, et exempter du paiement des cotisations les travailleurs indépendants sans travailleurs dépendants qui sont contraints d’abandonner leur activité en raison de la garde d’enfants ou des personnes à charge en conséquence la fermeture des écoles et des centres de soins pour personnes âgées.

