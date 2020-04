L’Audi Q4 e-tron est déjà en développement, cachée comme une Volkswagen ID.4!

Audi a commencé à tester le nouveau Q4 e-tron. La marque aux quatre anneaux utilise le SUV électrique comme Volkswagen ID comme mule d’essai. pas encore soumis. Chassé dans le nord de la Suède, le prototype ID.4 convenablement camouflé roule en essais aux côtés d’autres modèles de la marque de luxe et de la plaque d’immatriculation du siège social du fabricant.

Il ressemble plus à une Volkswagen ID.4 qu’à l’ensemble de la série de prototypes que le constructeur allemand a parcouru dans différentes régions du monde, mais celui-ci en particulier est beaucoup plus spécial, car c’est un mulet du modèle qui reste à arriver dans la première vague d’électricité du groupe allemand, le Q4 e-tron.

Le dénominateur commun des SUV à quatre anneaux, le Volkswagen ID. et la nouvelle Skoda ENYAQ, que nous avons également vue à un stade très avancé de son développement, sont ses entrailles: la plateforme MEB, l’architecture électrique spéciale qui fonctionne pour toutes les marques du géant allemand et facilite donc le développement du nouveau Q4 e-tron.

Le prototype ID.4 sert de mule à Audi pour le nouveau Q4 e-tron qui sera vendu en 2021

Accompagné d’un prototype de la nouvelle Audi A3 et d’un Q3, le photos d’espionnage Ils montrent un prototype du deuxième modèle Volkswagen ID. Complètement fini, exposant encore plus les pilotes suivants et sa nouvelle signature lumineuse, ce qui le rend la plaque d’immatriculation d’Ingolstadt qui révèle le développement du nouvel engagement Audi, dans le domaine de la mobilité durable des anneaux sur la plateforme MEB.

Un mouvement que nous devons très bientôt voir avec le corps final du modèle de production, en tenant compte du fait que Audi prévoit de commercialiser ce modèle pour avril 2021. Basé sur le concept du même nom, il offrira un style attrayant qui suivra le même modèle de conception des Audi e-tron et e-tron Sportback, avec phares déchirés à l’avant, une calandre fermée et de grands pilotes attachés avec une barre lumineuse derrière.

Un intérieur spacieux pour cinq passagers, grâce à un positionnement dans l’offre entre le Q3 et le Q5. La proposition mécanique va miser sur deux moteurs électriques, un par essieu, ce qui signifie une puissance de sortie maximale de 300 ch, quatre roues motrices et deux options de batterie, celles des capacités nettes de 58 et 77 kWh fournissant entre 420 et 550 kilomètres d’autonomie.

La plaque d’immatriculation et le camouflage d’Ingolstadt indiquent qu’Audi utilise la Volkswagen ID.4 comme mule d’essai