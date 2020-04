L’Audi RS 5 Coupé et RS 5 Sportback 2020 mis à jour ont déjà des prix en Espagne

Audi ouvre les carnets de commandes des RS 5 Sportback et RS 5 Coupé mis à jour. Lancée à la fin de l’année dernière, la division sportive de la marque à quatre anneaux est déjà prête à expédier des unités pour le coupé deux portes et la berline sport aux concessionnaires, avec des prix mis à jour jusqu’en 2020.

Les modèles les plus sportifs du segment D d’Audi sont déjà prêts à entrer sur le marché. Les concessionnaires ont déjà ouvrir les carnets de commandes et réservations pour les versions haut de gamme de l’A5 Coupé et de l’Audi A5 Sportback, qui viendront avec un design depuis ce printemps.

Déjà avec les prix, la mise à jour RS 5 Sportback y RS 5 Coupé ils partagent les mêmes améliorations stylistiques mises en œuvre, très discrètes mais offrent une plus grande sportivité. Sur le devant, les deux ont un nouvelle grille de radiateur Singleframe avec un bord désormais plus plat, tandis que le cadre en nid d’abeille a été peint en noir; et au-dessus trois rainures fines dans le style de l’Audi Sport quattro 1984.

Les nouvelles Audi RS 5 Coupé et RS 5 Sportback comportent trois fines rainures sous le bord du capot, un détail de l’Audi quattro classique

Les phares ont le Technologie “LED Matrix” en standard, laissant l’option des phares assombris et la technologie laser. Derrière, les changements affectent à peine le pare-chocs, maintenant avec des lignes révisées, deux grands échappements ovales intégrés dans une zone peinte en noir brillant et un diffuseur entre les deux terminaux. Les roues en alliage sont de 20 pouces.

À l’intérieur, les spécialistes d’Audi Sport ont également laissé leur marque distinctive, avec des sièges avant sport avec appuie-tête intégrés, rembourrés en cuir et Alcantara, et une décoration de tableau de bord en carbone mat. Le combiné d’instruments est numérique, un écran de 12,3 pouces avec la technologie “Full HD” et une esthétique particulière des modèles RS, tandis que la console centrale a été aménagée un écran tactile de 10,1 pouces. Sur le volant, vous disposez des boutons “RS1” et “RS2” pour sélectionner les paramètres de contrôle du châssis.

Parmi les nombreux équipements proposés par ces deux variantes sportives, le système d’information, de divertissement et de navigation “MMI navigation plus” est proposé avec une fonctionAffiche la température du moteur et de la transmission, les valeurs d’accélération longitudinale et latérale maximales, la pression et la température des pneus, ainsi qu’une fonction chronomètre.

L’arrière agressif de l’Audi RS 5 Coupé est commun à celui de la RS 5 Sportback, avec de grands échappements ovales

Sous le capot, les RS 5 Coupé et RS 5 Sportback montent le moteur six cylindres en V et Double turbo de 2,9 litres offrant une puissance maximale de 450 ch, avec un couple maximal de 600 Nm. Puissance et force d’origine Porsche pour faire accélérer les deux modèles de 0 à 100 km / h en seulement 3,9 secondes et atteindre une vitesse de pointe limitée à 250 km / h, en option jusqu’à 280 km / h.

Le pouvoir va à l’asphalte à travers le transmission intégrale quattro, équipé d’un différentiel central qui préserve la distribution 40/60, bien qu’en cas de perte d’adhérence ou de glissement, le système soit capable d’envoyer jusqu’à 70% du couple à l’essieu avant et 85% à l’arrière. La transmission Automatique est tiptronic à 8 vitesses.

Prix ​​Audi RS 5 Coupé et RS 5 Sportback 2020

VersionRS 5 Coupé RS 5 SportbackV6 2.9 TFSI 450 CV quattro 105.090 € 105.090 €

Prix ​​valables à partir d’avril / 2020 sans réduction ni autres promotions