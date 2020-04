L’Audi TT est destinée à devenir une voiture de collection

Après la brillante gestion de Rupert Stadler à la tête d’Audi, qui a porté la marque à quatre anneaux à un niveau jamais atteint auparavant au cours de ses 100 ans d’histoire, son successeur Bram Schot n’a pas réussi à faire grand chose pour l’ombre, mais il a assuré de se souvenir, au moins, parce que c’est lui qui a confirmé le départ de l’Audi TT, comme nous le savons, du portefeuille de produits de la firme allemande.

Ainsi, le rituel de la manipulation d’un modèle qui dans le futur restera dans les mémoires comme la dernière page d’une grande histoire aiguisé nos sens et les a mis en place pour lui faire un travail digne de son incroyable carrière.

Le coupé né en 1998 au milieu des critiques et de la controverse d’être une voiture qui ne savait pas si elle allait ou venait, que vous pourriez détester ou aimer mais ne pas être indifférent, a été transformé en trois générations en une seule des propositions les plus séduisantes du monde du sport.

Le petit garçon à deux portes, qui est passé d’un adolescent drôle à un athlète mature, nous a déjà montré avec l’arrivée de sa troisième génération, son agilité, sa ruse, sa vitesse et son charme, car personne ne s’est tourné pour nous voir lorsque nous avons traversé Marbella en cet aimant ressemble. En le voyant debout dans le parking du Grupo Imagen, dans la pénombre, nous ne pouvions pas nous empêcher de fermer les yeux et de voler vers la piste d’Ascari, en Espagne, un temple à la vitesse à laquelle les milliardaires prennent leurs super voitures de sport pour qu’elles ne rouillent pas, et où nous avons eu l’occasion de rencontrer ce garçon dans toute sa splendeur.

Les changements de cette voiture qui vient d’atterrir sur notre territoire n’étaient pas radicaux, mais ils semblaient les bons pour mettre à jour sa proposition: affiner certains détails dans sa conception, ainsi qu’améliorer les performances et l’équipement standard.

Lorsque la troisième génération du TT a été lancée, une grande partie des détails que nous trouvons maintenant dans le véhicule devant nous était facultative et faisait partie de l’arsenal de personnalisation.

Nous ouvrons la porte, et avant de monter nous ajustons notre chemise, nos lunettes et nos cheveux, c’est une voiture que vous ne pouvez pas monter sur les façades, car nous ne serions pas d’accord avec l’attitude prudente avec laquelle chaque détail a été fait tout au long de son 4,1 mètres, qui aspirent à la perfection.

Même pour entrer dans le TT, vous devez le faire avec style, vous devez mesurer la distance pour vous rendre à un siège dans lequel vous ne devez pas vous laisser tomber car, bien qu’il soit confortable, ce n’est pas un canapé et il ne prétend pas l’être. Dès que nous sommes arrivés, nous avons réalisé que votre corps s’ajuste comme si vous mettiez un gant, la raison est que dès que vous commencez à bouger dans le TT, vous ne devez pas perdre la position ou le sang-froid, vous ne pouvez pas vous accrocher à la roue, car vous pourriez modifier la précision de vos mouvements. Dans cette Audi, l’instinct et le naturel du mouvement sont privilégiés, car rien n’est trop ou pas à sa place.

En principe, il n’y a pas de console centrale, pas d’écran tactile ni de centre d’infodivertissement, qui révèle vos secrets à votre compagnon, le TT n’a qu’un seul maître et est le seul qui vous permet de savoir de quoi il s’agit.

Loup en peau de mouton

Derrière cette silhouette athlétique et cette ligne séduisante, le TTS que nous conduisons cache un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 litres qui, une fois que nous avons appuyé sur le bouton d’allumage, a brûlé suffisamment de carburant pour remplir le système d’échappement de gaz qui, une fois expulsés par le La sortie quadruple provoque un ronronnement très particulier, qui a attiré un énorme sourire sur nos visages.

Excités, nous avons cherché la route et dès que nous y avons été, nous avons attaqué les courbes aussi vite que possible, très délibérément nous nous sommes échappés de l’autoroute et nous sommes sortis libres, car là, la transmission intégrale quattro nous a permis de serrer toute la puissance des 286 chevaux. force qui fait voler une voiture légère (1520 kg), qui attrape peu importe la complexité de la route et est capable de voler grâce aux 280 pieds-livres qui ont frappé le siège à plus d’une occasion.

Grâce aux palettes situées derrière le volant, nous avons pu manipuler la transmission automatique à double embrayage S-Tronic à sept rapports, ce qui nous fait parfois sentir dans une voiture de course, en raison de la façon dont la boîte modifie non seulement le son de la voiture, mais aussi la façon dont il pousse.

Grâce au Drive Select, la voiture peut être plus confortable ou sportive, selon les besoins, mais nous ne choisissons jamais le mode le plus confortable, car grâce à la suspension adaptative, la dynamique de la voiture vous fait vous sentir très en sécurité et à tout moment en contrôle de la situation. Attention, il est très facile de perdre le sens de la vitesse et parfois de croire que ce sont vos mains qui vous permettent d’aller aussi vite, alors qu’en fait ce sont toutes des assistances électroniques, et des contrôles comme la stabilité, véritable reflet de la évolution de la technologie ceux qui travaillent pour que vous vous sentiez doué-

Si le R8 était l’Ironman de l’histoire, le TT devrait être considéré comme le Captain America du film, car dans sa dernière exécution, il s’est avéré être un soldat obéissant et exceptionnel, unique et capable d’exécuter des manœuvres dignes de super-héros.

Équipement

Sièges: baskets doublées de Napa avec réglage électrique avec gravure S sur les dossiers, rabattable au deuxième rang.

Volant: gainé de cuir, multifonction, réglable et avec palettes au volant.

Divertissement: système d’écran tactile couleur de 8 pouces avec radio AM / FM / CD / MP3 / USB, connectivité Bluetooth, Apple CarPlay et Android Auto; Système audio Bang & Olufsen avec 12 haut-parleurs.

Plus d’équipements: climatisation automatique, inserts en aluminium mat brossé, pédales et repose-pieds en acier inoxydable, rétroviseurs électriques, chauffants et rabattables électriquement, phares Audi Matrix LED avec indicateur dynamique, feux arrière LED avec indicateur dynamique, roues en aluminium de 19 pouces , sortie d’échappement quad chrome, aileron arrière rabattable.

Moteur

Type: L4 2,0 ​​litres turbocompressé.

Puissance hp / rpm: 286 / 5,300

Couple lb-pi / tr / min: 280/1 800

Traction: Quattro.

Transmission: automatique S Tronic à 7 rapports.

Consommation combinée:

13,3 km / l

La sécurité

Sacs gonflables: avant, latéraux et tête.

Ceintures: Trois points avec prétendeurs.

Freins: disque avec ABS.

Autres systèmes: contrôle de la traction et de la stabilité, assistant de stationnement avec capteurs avant et arrière, assistant de démarrage, caméra de recul, régulateur de vitesse et limiteur de vitesse, surveillance de la pression des pneus, contrôle automatique dynamique de la portée des phares, la lumière et la pluie.

Le conducteur idéal

Nom: Bobby Medina

Profession: Publiciste et annonceur.

Plat préféré: cuisine mexicaine.

Boisson préférée: Gin et rhum.

Hobbies: Écrire sur votre blog de mode.

Site Web: www.bobbymedinas.com

Facebook: Bobby Medinas

Twitter: @bobbymedinas

Instagram: @bobbymedinas

Dès son plus jeune âge, Bobby a été attiré par le monde de la mode, c’est pourquoi il est également conseiller sur ce sujet. “Cette mode n’est pas une science exacte, il n’y a pas de bien ou de mal, il n’y a pas de règles, au final c’est d’utiliser ce que l’on a à sa disposition pour qu’elle vous favorise le mieux possible”, explique-t-il.

“Même en ces temps, il est important de choisir les vêtements appropriés et confortables pour être à la maison, pour faire de l’exercice, etc.” Dans la mode, les accessoires jouent un rôle fondamental, dans lequel les voitures sont également incluses.

“La voiture que vous avez représente une grande partie de qui vous êtes, de la couleur, qui nous indique si vous êtes une personne plus sportive ou traditionnelle, le modèle, la marque, l’année, tous sont des facteurs qui décrivent le type de personne que vous êtes ».

“J’ai adoré la TTS, elle est incroyable, elle a toujours été la voiture de mes rêves et j’adore voir la réinvention qu’a eu ce modèle.”

