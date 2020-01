L’augmentation du montant moyen des pensions en Italie depuis 2000

16 janvier 2020, par Massimiliano Volpe

Ces dernières années, la tendance de la quantité moyenne de pensions en Italie a suivi une tendance à la hausse, principalement en raison de la modification de la composition de cette catégorie de salariés: en effet, le poids des pensions accumulées dans les phases de plus forte croissance économique – caractérisé par une dynamique salariale favorable – a progressivement augmenté, tandis que le poids des traitements a diminué les générations plus âgées avec une histoire contributive plus courte et fragmentée et des profils de salaires et de cotisations plus faibles en moyenne.

En termes nominaux, comme le révèle leISTAT, le montant moyen des prestations en 2018 a augmenté de 70% par rapport à 2000, avec une dynamique plus marquée que celle enregistrée par le salaire moyen des salariés. Par rapport à 2000, en fait, les salaires ont augmenté de 35% dans un contexte de crise économique également associé à des mesures de blocage des renouvellements contractuels dans le secteur public.

Selon l’institut central de statistique, l’atteinte progressive de l’âge de la retraite par les générations qui peuvent se prévaloir de carrières professionnelles plus longues et de postes professionnels supérieurs a favorisé la redistribution des revenus au profit des retraités, contribuant à réduire le risque de pauvreté pour les certains segments de familles plus vulnérables.

Si vous souhaitez des mises à jour sur Numéro du jour, entrez votre email dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: