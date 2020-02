Laura Ashley affiche une perte “décevante” de 4 millions de livres sterling

Le détaillant de mode a obtenu jeudi un prêt de 20 millions de livres sterling pour financer ses opérations quotidiennes

// Les pertes de Laura Ashley augmentent au cours d’une année difficile

// La perte avant impôt a atteint 4 M £ en 2019, contre 1,5 M £ l’année précédente

// Les ventes ont atteint 109,6 millions de livres sterling, soit une baisse de près de 11%

Les pertes de Laura Ashley se sont accrues au cours d’une année «difficile» au milieu de préoccupations croissantes concernant ses finances.

Au cours des 26 semaines précédant le 31 décembre, les pertes avant impôts se sont accrues de 166% à 4 millions de livres sterling en raison de la baisse des ventes d’ameublement et de l’incertitude liée au Brexit.

La société a déclaré que les perturbations causées par le changement de partenaire franchisé japonais d’Itochu Corporation avaient également eu un impact.

Les ventes totales du groupe ont diminué de 10,8% à 109,6 millions de livres sterling par rapport à la même période en 2018.

La baisse du chiffre d’affaires total est due à la fermeture de trois magasins et à la baisse de la confiance des consommateurs – les ventes au détail à périmètre constant diminuant de 10,4%.

Le total des ventes au détail au Royaume-Uni pour la période a baissé de 10% à 106,5 millions de livres sterling et, sur une base comparable, les ventes au détail au Royaume-Uni ont diminué de 10,4%. Le total des ventes en ligne a chuté de 15,5% à 22,2 millions de livres sterling.

Le détaillant de mode a obtenu jeudi un prêt de 20 millions de livres sterling pour financer ses opérations quotidiennes, qui ont vu ses actions augmenter.

Le prêt est venu de Wells Fargo après que le détaillant a confirmé qu’il était en pourparlers avec le prêteur.

Laura Ashley a révélé les pourparlers après la parution de reportages dans la presse ce week-end, mais lundi, elle a démenti les allégations selon lesquelles MUI Asia investirait dans l’entreprise pour l’aider à rester à flot.

Il n’a pas été en mesure d’accéder à certains des fonds après le début des restrictions sur l’accord de prêt de 20 millions de livres sterling.

Les actions du détaillant ont récupéré une partie des pertes qu’il avait accumulées plus tôt dans la semaine, augmentant de 0,35% à 2%, soit une augmentation de 21%.

Cependant, il est encore bien en dessous du cours de clôture de la société de 3,25p vendredi, avant la révélation des pourparlers.

“Le groupe devrait être en mesure d’utiliser les fonds nécessaires de son fonds de roulement avec Wells Fargo pour répondre à ses besoins de financement immédiats”, a déclaré Laura Ashley dans un communiqué à la bourse.

Concernant ses pertes, Laura Ashley a déclaré: «Il y a eu des défis de marché pour notre entreprise qui ont eu un impact sur ces résultats au cours de l’exercice en cours. La baisse des revenus totaux est due aux vents contraires du marché et à la baisse des dépenses de consommation au cours de la période, ce qui a entraîné une baisse des ventes de billets plus gros. »

«Bien que ces résultats soient décevants, nous pensons qu’avec la bonne concentration et le bon soutien, Laura Ashley a un avenir solide et peut à nouveau réussir.

«À l’automne 2019, nous avons effectué un examen stratégique de l’entreprise afin de définir l’orientation future de l’entreprise et de ramener Laura Ashley à la grande marque britannique connue et chérie dans le monde entier. Cela implique de renouer avec nos valeurs traditionnelles et notre solide héritage britannique. »

avec fils PA

