Laura Ashley “envisagera toutes les options” si le financement n’est pas obtenu

Laura Ashley a confirmé qu’elle «envisagera toutes les options appropriées» si elle n’est pas en mesure de conclure un accord pour emprunter de l’argent supplémentaire à ses prêteurs pour répondre aux besoins de financement.

Le détaillant de mode et de style de vie a confirmé que son principal actionnaire, MUI Asia, était en pourparlers avec Wells Fargo pour débloquer davantage de l’accord de prêt de 20 millions de livres sterling qu’il avait avec le prêteur américain après que la banque a resserré ses cordons de la bourse.

L’an dernier, Laura Ashley a négocié un prêt de 20 millions de livres sterling auprès de la banque.

Cependant, des restrictions sur le montant qu’il peut puiser sur cet argent sont entrées en vigueur à mesure que les stocks du détaillant et les dépôts des clients ont chuté.

Au cours des six derniers mois de l’année, les ventes de Laura Ashley ont chuté de près de 11% à 109,6 millions de livres sterling.

Le détaillant a déclaré que MUI Asia n’envisageait pas de mettre de l’argent dans l’entreprise pour la maintenir à flot.

“Nous reconnaissons que les conditions commerciales récentes, en ligne avec le marché de détail britannique dans son ensemble, ont effectivement été difficiles”, a déclaré le président Andrew Khoo.

«Il existe cependant un plan solide pour redresser l’entreprise et le conseil d’administration est confiant et optimiste quant à la récente nomination de Katharine Poulter [as chief executive] permettra à l’entreprise d’exécuter cette vaste stratégie.

«Les principaux actionnaires ont indiqué leur confiance continue dans l’entreprise et soutiennent pleinement l’équipe de direction et l’exécution du plan de transformation.»

