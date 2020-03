L’autonomisation des femmes est au cœur du modèle économique de Carbon38

Katie Warner Johnson perturbe l’industrie de l’athlétisme et redéfinit la mode des vêtements de travail.

Mars

12, 2020

2 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

La co-fondatrice et PDG de Carbon38, Katie Warner Johnson, a vu son client cible dans la salle de réunion et transpirait dans une classe d’entraînement.

En tant que professeur de fitness ballerine devenue banquière, Johnson avait également vu une opportunité pour les petites marques de vêtements de sport de rivaliser avec de grands noms comme Lululemon et Nike. Ainsi, en 2013, elle a lancé Carbon38, un détaillant en ligne multimarque de vêtements de sport mettant en vedette des créateurs émergents.

La route vers le succès a été tout sauf facile, mais pour Johnson, le défi et la récompense de l’autonomisation de ses clientes sont ce qui la pousse à continuer à travailler chaque jour.

“Nous sommes des athlètes. Nous nous entraînons pour les Jeux olympiques », a déclaré Johnson. “Les vents contraires sont forts et durs, mais je pense que tout ce que cela fait, c’est d’affiner et d’aiguiser nos compétences pour aller chercher le trophée du vainqueur.”

Après un investissement de 15 millions de dollars du géant du fitness Footlocker et des ventes qui ont explosé d’année en année, Johnson voit un potentiel incroyable pour redéfinir les règles de la mode et donner aux femmes la confiance dont elles ont besoin pour mener une vie épanouissante.

“Lorsque vous vous sentez bien dans vos vêtements, vous pouvez conquérir le monde”, dit-elle.

Johnson croit que l’indépendance financière est le meilleur moyen de combler l’écart entre les sexes et elle met son argent là où se trouve sa bouche. Aujourd’hui, la marque travaille avec plus de 250 fournisseurs du monde entier, dont 75% sont des femmes.

Le chemin vers l’autonomisation n’est pas facile, mais pour Johnson, c’est son destin. Elle dit: “C’est pour ça que j’ai été mise sur cette terre.”

Dans cet épisode de Comment les marques sont nées, découvrez comment Johnson perturbe l’industrie du vêtement de sport et redéfinit la mode féminine.

How Brands Are Born est présenté par Cardone Ventures, en partenariat avec Original Stories Media. Découvrez comment Grant Cardone et Brandon Dawson peuvent aider votre entreprise à se transformer et à évoluer vers des niveaux 10X ICI.

.