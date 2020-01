L’avenir des hypothèques; aussi simple que d’acheter une assurance automobile

Au cours de la prochaine décennie, de nombreux emprunteurs trouveront que faire une demande de prêt hypothécaire est aussi simple que d’acheter une assurance automobile, car le secteur du logement connaît une révolution technologique, selon un expert de la fintech.

Pete Mugleston, de Online Mortgage Advisor, estime que les améliorations apportées aux processus technologiques basés sur la finance signifieront bientôt que la plupart des emprunteurs pourront facilement trouver des hypothèques répondant à leurs besoins.

Jusqu’en 2012, la plupart des emprunteurs s’adressaient directement à une banque ou à une société de crédit immobilier, mais en 2014, plus de 60% des prêts hypothécaires étaient conclus par l’intermédiaire de courtiers. Si la voie à suivre est un processus de demande de prêt hypothécaire simplifié, non seulement l’emprunt des consommateurs en ressentira l’impact, mais les courtiers en prêts hypothécaires pourraient également faire face à des conséquences dramatiques.

Mugleston affirme: «Nous sommes sur le point de faire de véritables percées avec les API [application programming interfaces] et l’automatisation, et je peux voir, dans dix ans, que la demande de prêt hypothécaire sera aussi simple que l’assurance automobile pour de nombreux emprunteurs. »

Les prêteurs ouvrent la voie

Le courtier en ligne Habito a connu des taux de croissance exponentiels depuis 2016 alors qu’il entreprenait de transformer l’expérience hypothécaire des emprunteurs et a annoncé l’année dernière son entrée sur le marché des prêts. À la fin de 2019, il a lancé le produit résidentiel révolutionnaire, Habito Go; un service qui donne aux propriétaires potentiels la possibilité d’augmenter leur offre et de mettre à niveau leur hypothèque en une offre en espèces dès le départ, offrant aux acheteurs des avantages de rapidité et de certitude énormes et un plus grand pouvoir de négociation des prix avec les vendeurs.

À la fin de l’année dernière, Natwest a conclu un accord avec la start-up du réseau de blockchain immobilier Coadjute afin de créer un processus entièrement basé sur les applications pour acheter et vendre des maisons à l’aide de la technologie blockchain.

HSBC a également investi massivement pour réduire son processus de demande de prêt hypothécaire de 50 jours à une semaine seulement. Chris Pearson, responsable des prêts hypothécaires intermédiaires chez HSBC, déclare: «Nous avons amélioré le service client et le parcours client tout en utilisant les avancées technologiques et en réduisant considérablement notre temps à offrir, ce qui est assez phénoménal.»

Mojo Mortgages a lancé un plug-in de «marque blanche» pour des tiers (il s’associe avec des agents immobiliers en ligne britanniques et des sociétés de proptech) et a traité 140 millions de livres sterling de références de prêts immobiliers en seulement un an.

Richard Hayes, co-fondateur et PDG, a déclaré: “Nous avons pour mission de créer une meilleure expérience hypothécaire pour tout le monde, c’est pourquoi nous avons lancé notre plateforme de partenariats stratégiques l’année dernière.”

«Depuis lors, la plate-forme a remporté un prix de pointe, et nous avons aidé des milliers de clients à obtenir un prêt hypothécaire ou un réhypothèque grâce à lui.»

Changement pionnier de Proptech

Le marché de la proptech est un secteur à croissance rapide avec plusieurs nouvelles sociétés britanniques qui se concentrent sur la simplification de ce qui peut être un processus de demande d’hypothèque stressant.

Les recherches effectuées par le spécialiste du crédit d’impôt pour la recherche-développement RIFT Research and Development Ltd ont révélé que le secteur immobilier britannique montre la voie en ce qui concerne les montants les plus importants alloués à l’allégement fiscal de la R&D en pourcentage des dépenses.

Sarah Collins, directrice de RIFT Research and Development Limited, a déclaré: «Les dernières données démontrent que lorsqu’il s’agit du secteur de tirer le meilleur parti des allégements fiscaux pour la R&D, le secteur immobilier montre vraiment la voie… ce n’est pas une surprise avec l’explosion du secteur proptech changeant radicalement la façon dont nous opérons dans l’espace immobilier, que ce soit en tant que consommateur ou en tant que professionnel.

«En conséquence, il y a eu d’énormes progrès ces dernières années avec un grand nombre d’entreprises pionnières du changement dans tous les domaines, de la façon dont nous demandons un prêt hypothécaire à la façon dont nous listons et vendons nos maisons, même au sein de services supplémentaires tels que déménagement…”