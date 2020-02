L’avenir des machines est électrique. À quoi s’attendre du marché

Bien que la conférence de Paris sur le changement climatique de 2015, centrée sur une stratégie de réduction des émissions de CO2, ait mis en évidence, une fois pour toutes, que notre comportement de transport doit évoluer pour améliorer la qualité de l’air au niveau local, il existe encore de nombreuses inconnues sur le secteur.

À tel point que certains analystes se demandent si l’avenir des machines est électrique.

Parmi ceux-ci, Randeep Somel, directeur des actions mondiales de M&G Investments, essayez d’analyser dans un rapport les obstacles qui rendent le futur à propulsion électrique plus compliqué.

Tout d’abord, les coûts.

“Le coût reste un gros problème pour les consommateurs qui souhaitent passer d’une voiture ICE (moteur à combustion interne) à une BEV (véhicules électriques à batterie). Alors que les coûts baissent, il y a encore une différence substantielle. Cela continuera de nécessiter la pression et le soutien des gouvernements, à la fois pour aider à réduire le coût du BEV et pour garantir que les coûts environnementaux sont entièrement pris en charge par les voitures ICE.

Ne soyez pas surpris si les villes d’Europe interdisent complètement les voitures diesel dans les années à venir. Le Royaume-Uni, la France et la Chine ont tous annoncé leur intention de mettre fin à la vente de nouveaux véhicules ICE d’ici 2040, et certaines villes envisagent déjà de reporter ce délai “, a expliqué Somel.

Non moins important, des questions d’autonomie, d’infrastructure et de réseau se posent

«Les voitures électriques arrivant sur le marché peuvent conduire 100 miles sur une charge standard de 25 minutes. Bien que cela puisse être problématique pour les navetteurs parcourant de plus longues distances, les temps de charge continuent de diminuer. De plus, le propriétaire moyen d’une voiture à Londres ne fait que 105 miles par semaine; très adapté aux BEV sur le marché aujourd’hui. Il y a toujours un manque d’infrastructures en termes de bornes de recharge, mais il y a des mouvements sur le marché.

Royal Dutch Shell, BP et Total ont tous récemment racheté des sociétés de recharge de batteries de voiture, voyant clairement que le secteur évolue vers les BEV et souhaitant s’assurer qu’il conserve un rôle pertinent sur le marché. Ce qui nous amène également à la question de savoir pourquoi certains constructeurs automobiles restent (publiquement) pessimistes à propos du BEV. En vérité, ils ne le sont pas! Cependant, en déclarant publiquement les obstacles à l’adoption des technologies, ils souhaitent affirmer leur position pour recevoir le soutien du gouvernement pour aider à construire les infrastructures nécessaires. “

Nous nous demandons également si les BEV sont vraiment meilleurs pour l’environnement.

«La crainte – explique Somel – est qu’avec les métaux supplémentaires requis pour les BEV – tels que le cuivre, le cobalt, le nickel et le lithium – les effets environnementaux de cette production supplémentaire ne sont pas pris en compte. Pour résoudre ces problèmes, VW prépare l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement afin qu’elle soit neutre en carbone. Afin de fournir la plate-forme électrique BEV de VW, les fournisseurs devront vérifier indépendamment que les produits ont été fabriqués avec zéro émission nette.

VW s’assure également que ses usines BEV ne produisent aucune émission. Avec la chaîne d’approvisionnement, y compris les sociétés minières, le plus grand producteur minier du monde, BHP, a déjà commencé la transition de ses mines pour fonctionner uniquement avec des énergies renouvelables. Cela comprend la mine Escondida au Chili, le plus grand producteur de cuivre au monde, qui ne devrait être pleinement opérationnelle avec des énergies renouvelables qu’en 2025 ″.

Implications sur l’équité

Du point de vue des prises de participation, l’expert du Investissements M&G, souligne que “le montant d’investissement requis pour ces nouvelles technologies étant très élevé”, nous nous attendons à la poursuite de la consolidation déjà constatée sur le marché. Comme ce fut le cas avec le groupe PSA, qui a fusionné avec Fiat Chrysler, et Ford (bien qu’il n’investisse pas autant dans les unités de puissance BEV) qui a annoncé l’achat de trois plates-formes du groupe VW. En plus de cela, après avoir été de féroces rivaux dans le passé, Daimler et BMW ont établi un partenariat avec Kapten et prévoient de regrouper leurs flottes de BEV.

«Attendez-vous à voir plus de consolidation et plus de partenariats dans l’industrie. Cette transition sera un désavantage structurel substantiel pour les fournisseurs qui ne desservent que la chaîne cinématique ICE. Delphi Technologies, par exemple, a annoncé la fermeture de neuf centres de recherche et développement et fonctionne actuellement sur un multiple P / E de 5. Cela devrait cependant être une aubaine pour les entreprises qui ont investi très tôt dans la chaîne d’approvisionnement du BEV. Un bon exemple est Cypress Semiconductor, l’un des principaux fournisseurs de processeurs de mémoire pour les plates-formes BEV, qui a reçu une offre d’Infineon Technologies avec un prix de près de 50% “, a-t-il conclu.