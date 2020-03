L’avenir des tapis Axminster de 265 ans est assuré après l’administration

Buckingham Palace était l’un des clients les plus célèbres d’Axminster Carpet et il a également été chargé de recréer le tapis original de 1822 au Royal Pavilion de Brighton.

Axminster Carpets a été sauvé de l’administration, assurant l’avenir du prestigieux fabricant et détaillant de tapis de 265 ans.

Les administrateurs de Duff & Phelps ont confirmé aujourd’hui que l’entreprise a été vendue en tant que société en activité à un groupe d’investisseurs privés britanniques, y compris la famille Dutfield.

Axminster Carpets est tombé sous administration le mois dernier, entraînant la perte de 80 emplois.

Le Retail Gazette a contacté Axminster Carpets pour obtenir des éclaircissements sur le nombre d’employés restant dans l’entreprise après le processus d’administration et les licenciements.

Lorsque les administrateurs communs Benjamin Wiles et Geoff Bouchier ont été nommés, ils ont vendu la division sous-jacente de l’entreprise, Axfelt, à Ulster Carpets.

Peu de temps après, les administrateurs ont obtenu la vente de la boutique de tapis Axminster à Wilton Flooring.

Axminster Carpet continue d’avoir sa propre plateforme de commerce électronique qui s’adresse directement aux consommateurs.

«Nous sommes absolument ravis de pouvoir annoncer aujourd’hui que nous avons assuré l’avenir d’Axminster Carpets, l’une des marques britanniques les plus connues, à la suite de la vente réussie des activités et des actifs de la société à ACL Carpets Limited», a déclaré Wiles. dans un rapport.

Il est prévu que l’entité acheteuse changera son nom en Axminster Carpets dans un avenir très proche.

La société est soutenue par un groupe d’investisseurs privés britanniques, des leaders de l’industrie et la famille Dutfield et continuera à opérer à partir de son siège social et de ses installations de fabrication à Axminster.

“La conclusion rapide de ce processus a permis à Duff & Phelps d’assurer l’avenir de l’entreprise”, a déclaré Wiles.

«Cet accord fournira une plate-forme financière stable, garantissant sa viabilité à long terme.»

Fondée en 1755, Axminster Carpets est connue pour ses tapis tissés créés à partir de techniques traditionnelles et de matériaux naturels.

Buckingham Palace était l’un de ses clients les plus célèbres et il a également été chargé de recréer le tapis original de 1822 au Royal Pavilion de Brighton.

En 2018, Axminster Carpets a subi une perte avant impôt de près de 1 million de livres sterling et une perte de près de 3 millions de livres sterling en 2017, selon des comptes déposés à la Companies House.

