l’avenir du secteur bancaire

Le secteur bancaire est l’un des plus détestés depuis des années. Avec le passage de la crise en 2008 et le sauvetage d’entités telles que Bankia, les jeunes ont cherché des alternatives à ces multinationales qui restreignent fortement leur liberté financière. Ils recherchent la transparence, l’autonomie, évitent les commissions … Et ils l’ont trouvé dans les Neobanks et Challenger Bank; mais quelles sont ces banques?

Neobank et Challenger bank, sont-ils les mêmes?

Pas vraiment, une Neobank n’est pas vraiment une banque, mais dépend d’une entité financière. Cependant, il élimine les commissions, vous permet de retirer de l’argent à partir de n’importe quel guichet automatique, facilite et raccourcit le processus de création de compte. Et tout au long de votre appareil mobile, car il fonctionne via une application très intuitive.

De son côté, Challenger Bank n’est pas dépendante de tiers. Il a une licence bancaire et ils sont 100% numériques, ce qui a été une banque en ligne. Sa capacité à éliminer les commissions, les frais de transfert, le retrait d’argent à n’importe quel guichet automatique, etc., vient de son manque de siège social. Sans succursales, ces banques ont trouvé une capacité à renoncer à des dépenses qui entraînent un meilleur service aux utilisateurs avec des coûts (le cas échéant) bien inférieurs à ceux d’une banque traditionnelle.

Quelques marques à succès

Voici quelques-unes des marques qui réussissent actuellement sur le marché:

N26 Il s’agit d’une banque allemande basée à Berlin avec une licence bancaire européenne qui propose ses services dans 17 pays de la zone euro.

Queer. Qonto est né en 2016 dans le but de fournir aux entreprises, aux indépendants et aux startups l’ouverture de comptes professionnels, avec lesquels les virements numériques, les virements, les prélèvements ou les paiements peuvent être gérés

Revolut Le British Revolut a été lancé en juillet 2015 et compte déjà 350 employés répartis principalement dans ses centres en Angleterre, en Russie et en Pologne.

Avantages et inconvénients de la Neobank

Comme tout, bien que la banque traditionnelle gagne par une victoire en termes de désagréments, c’est toujours une entreprise avec des limites. Nous commençons à nommer les plus pertinents:

Avantages de la Neobank

Parmi les avantages de la neobank, qui sont nombreux, nous soulignons les suivants:

Services financiers similaires. Leurs fonctions sont pratiquement les mêmes que celles d’une banque normale (dans le cas des banques challenger, les mêmes). De plus, loin des papiers financiers complémentaires et des produits dont on ne sait pas qu’ils nous mettent dans un chausse-pied, ils sont rapides, transparents et moins chers.

Différentes devises Quel que soit le pays dans lequel vous vous rendez, l’argent que vous extrayez du GAB sera sans commissions (ou bien moins cher que ceux dont nous sommes habitués). Même les transferts internationaux sont moins chers.

Ils vous permettent d’ouvrir un compte dans un autre pays. Idéal pour les voyageurs réguliers pour le plaisir ou le travail. En plus de la rapidité du processus d’ouverture d’un compte (quelques minutes seulement).

100% numérique Quel meilleur produit pour un public natif numérique qu’un compte bancaire avec des transactions 100% numériques.

Ils fonctionnent avec des crypto-monnaies. Ils vous permettent d’acheter et de gérer des crypto-monnaies, ce que nos banques à vie n’ont pas.

Inconvénients de la Neobank

La différence, en termes de désavantages, par rapport à la banque traditionnelle, est écrasante:

Méfiance Pour beaucoup, le fait qu’il n’y ait pas de bureau physique à réclamer est certainement une raison impérieuse de se méfier de l’entreprise. Cela se produit principalement avec les générations plus âgées, habituées à la banque traditionnelle.

Ignorance L’un des principaux obstacles auxquels ils doivent faire face, c’est de devoir ouvrir la voie aux coudes. Il est nécessaire d’éduquer le client, afin qu’il puisse changer sa mentalité: passer de la banque traditionnelle à une banque numérique. Cela va de pair avec le premier: un utilisateur qui apprend à utiliser les outils du monde numérique se méfie encore d’eux.

L’avenir de la banque en danger

Alors que la fintech se développe à un rythme vertigineux, que les banques traditionnelles font des ERE et réduisent leurs succursales et de nouveaux publics (Millennial et Generation Z) à la recherche d’une expérience utilisateur rapide, simple et numérique, de mauvais temps sont prévus pour l’ensemble de la banque la vie.

L’introduction d’applications axées sur la fourniture d’outils numériques aux clients approche à peine du potentiel des nouvelles néobanques, qui permettent de nombreuses fonctions qui maximisent l’autonomie financière de ses utilisateurs. Il est passé de dire, comme beaucoup l’ont déjà dit, que l’avenir sera numérique ou non.

Il est temps que les banques mettent à jour ou acceptent leur lente disparition.

