Le bâtiment le plus vert de Londres et pourquoi vous devriez investir dans une nouvelle construction

Londres est sur le point de faire un pas de géant pour faire de la ville un endroit plus sain, et elle pourrait offrir des idées pour de nouveaux développements plus respectueux de l’environnement à travers le Royaume-Uni.

Le comité de planification et de transport de la City of London Corporation vient d’approuver une demande soumise par le groupe Dominvs pour construire un développement à usage mixte à Holborn. Les plans sont pour un développement de 11 étages sur un site au 61-65 Holborn Viaduct.

La façade du nouveau bâtiment sera couverte par un «mur végétal vivant» s’étendant sur un peu moins de 40 000 pieds carrés. Cela fera du développement le bâtiment le plus vert de Londres.

Composé de plus de 400 000 usines et produisant sept tonnes d’oxygène chaque année, le bâtiment extraira neuf tonnes de CO2 par an.

Durabilité dans la capitale

Preet Ahluwalia, directeur du groupe Dominvs, commente: «Le mur végétal, qui a été réalisé par les architectes Sheppard Robson et Phil Allen Design, jouera un rôle important dans l’absorption du dioxyde de carbone et Dominvs est ravi d’améliorer la qualité de l’air et la durabilité dans la ville. de Londres.”

À l’heure actuelle, les plans comprennent un hôtel de 382 lits, 40 267 pieds carrés d’espace de bureau et un jardin paysager sur le toit. Des plans pour ajouter des unités résidentielles à l’avenir pourraient être envisagés.

Alastair Moss, président du comité de planification et de transport de la City of London Corporation, déclare: «Le mur végétal de ce développement d’environ 400 000 usines offre de nombreux avantages environnementaux tels que la réduction de la pollution, l’absorption du bruit et la réduction des risques d’inondation.»

Grands changements dans le logement

Alors que le gouvernement s’est engagé à ramener les émissions de gaz à effet de serre du pays à «presque zéro» d’ici 2050, le pays – et le monde – dans son ensemble devient de plus en plus respectueux de l’environnement et de l’environnement. Le développement Holborn à Londres est l’un des nombreux projets innovants axés sur le «vert».

Pour les constructeurs et les développeurs de maisons, cela pourrait déclencher des changements radicaux dans l’industrie au cours des prochaines années, car de plus en plus d’entreprises reconnaissent la nécessité de répondre au désir des gens de prendre davantage de mesures contre le changement climatique.

Les investisseurs immobiliers doivent également être conscients de ces changements et du changement d’attitude des gens lorsqu’ils envisagent leur prochain investissement. Alors que les propriétés neuves peuvent être plus chères au départ – bien que ces coûts puissent être inférieurs si vous investissez sur plan – ces maisons sont susceptibles d’être beaucoup plus pérennes que les propriétés plus anciennes.

Ceci, bien sûr, est en partie dû au fait qu’ils sont plus récents et ont donc des coûts de maintenance et de réparation inférieurs. Cependant, les nouvelles constructions obtiennent également des scores de performance énergétique beaucoup plus élevés, ce qui les rend beaucoup plus respectueuses de l’environnement. Pour les propriétés locatives, les factures de services publics inférieures seront un tirage massif, ainsi que l’attrait de vivre dans une maison sans courant d’air. Et comme le grand public s’efforce de vivre une vie plus verte, cela se révélera sans aucun doute un argument de vente supplémentaire dans les années à venir.

