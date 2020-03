Le Beige Book voit aux élections américaines. un risque pour l’économie

Le Beige Book de la Réserve fédérale, un document qui fournit une évaluation économique détaillée par les douze banques centrales régionales américaines avec des informations recueillies avant le 24 février, a placé l’élection présidentielle américaine comme un risque à court terme pour l’économie.

Plus précisément, le rapport présenté mercredi montre que les contacts commerciaux de plusieurs banques régionales du pays ont mis en garde contre «l’incertitude» associée à une année électorale. Certaines entreprises ont même décidé de ralentir les contrats en raison du manque de certitude quant au résultat des élections.

En revanche, le coronavirus a été positionné comme l’autre principal risque pour l’activité économique du pays à court terme. “Il y a des indications que le coronavirus a un impact négatif sur les voyages et le tourisme aux États-Unis”, peut-on lire dans le document.

De plus, bien que certaines entreprises, en particulier le secteur manufacturier, soient optimistes avec la signature de la «phase 1» de l’accord commercial entre les États-Unis et la Chine, d’autres s’inquiètent de la manière dont cela affecterait l’épidémie virale et ses conséquences sur les prix.

En ce qui concerne le marché du travail, la Fed continue de considérer que les travailleurs manquent, ce qui pousse les entreprises à croître en dessous de leur potentiel.

