Le bénéfice net de Citibanamex chute de 62%

“Janvier et février ont été de très bons mois; cependant, en mars, la dynamique a commencé à changer. En analysant ce que Citi a fait dans d’autres régions, nous avons appliqué des changements dans les politiques de gestion des réserves, modifiant le calcul des pertes potentielles”, a expliqué Romo. dans la présentation des résultats trimestriels de la banque.

Selon Citibanamex, au premier trimestre de l’année, elle a enregistré une croissance de 7% du portefeuille total de prêts, ajoutant 722 000 millions de pesos par rapport à la même période en 2019. Le portefeuille commercial de la banque s’est distingué par une croissance de 15,3% par rapport au premier trimestre de 2019 alors que le portefeuille de consommation a baissé de 10%. Les prêts sur cartes ont enregistré une performance plus faible, en baisse de 1,4% au cours du trimestre, et les prêts hypothécaires ont augmenté de 3,6%, tandis que le portefeuille en souffrance de la banque s’établissait à 2,2%.

Projection pour le chômage

La banque s’attend à ce que le chômage atteigne cette année des niveaux proches de 7% puisque 347 000 emplois ont été perdus du 13 mars au 6 avril. De plus, ils s’attendent à ce que, face à peu de réaction du gouvernement fédéral, les anticipations de croissance mondiale et locale suggèrent que l’impact économique sera plus fort que celui de 2009 ou celui de l’effet Tequila.

“Nous pensons que le nombre de 7% est assez réaliste, il est même exagéré de pécher car si l’on examine les statistiques du chômage au Mexique, la vérité est une variable stable et même si nous avons un scénario économique défavorable avec une baisse du PIB, il ne bouge pas forcément avec beaucoup de violence “, a déclaré Francisco Tobías, directeur des finances de Citibanamex.

“Le niveau que nous avions lors de la crise de 2008-2009 était de 5% donc nous pensons que cette année avec une baisse de 9% du PIB, le niveau de chômage n’a pas à monter bien au-delà de ce qu’il avait fait lors des crises passées “at-il ajouté.

