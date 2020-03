Le Bitcoin a été le début de l’écosystème Blockchain

Avec l’arrivée de Bitcoin en 2009, de nombreuses personnes ont critiqué de manière destructrice la méthode sur laquelle le jeton était basé, mais il a réussi à changer le système économique en moins d’une décennie; avec la technologie blockchain.

De plus, l’utilisation de la technologie blockchain a provoqué un changement dans le monde; Des milliers d’entreprises utilisent actuellement la blockchain, ainsi que des projets et des personnes numériques.

Écosystème Blockchain: innovant et digitalisé

La crypto-monnaie qui a lancé ce nouvel écosystème s’appelle Bitcoin, connue principalement pour sa grande volatilité sur le marché; également pour ses avantages et d’autres aspects moins pertinents.

De plus, son développement croissant a fait que la création d’autres crypto-monnaies était presque instantanée; Au fil du temps, plus de jetons ont été créés et plus tard, le réseau de blockchain a commencé à être utilisé dans des centaines de projets à travers le monde.

Désormais, le terme «écosystème blockchain» fait référence à l’ensemble du groupe d’entreprises, d’utilisateurs et de participants qui utilisent la blockchain, afin d’accélérer la croissance et le développement des infrastructures.

En d’autres termes, quand il est mentionné «faire partie de l’écosystème de la blockchain», cela fait référence à faire partie de tous les projets qui utilisent cette technologie.

Aspects pertinents de l’écosystème

Comme déjà mentionné, cet écosystème est composé d’un grand nombre d’utilisateurs et d’entreprises. Quels sont ceux qui donnent vie à cette technologie que beaucoup considèrent comme toujours en croissance.

Cependant, ce réseau commence à devenir plus peuplé chaque jour avec le temps; qui a un certain nombre d’aspects qui sont largement bénéfiques pour les utilisateurs. Un exemple pourrait être le programme Ethereum, qui vise à accélérer la croissance des services et / ou applications basés sur le réseau ETC.

Tout comme un programme a été créé pour promouvoir l’utilisation de l’ETC, financer et éduquer les utilisateurs, vous pouvez également trouver une infinité de projets (qui font partie de l’écosystème de la blockchain) qui visent à améliorer les affaires et les services.

Qui le compose principalement?

Il est à noter que cet écosystème est composé d’un grand nombre de projets; comme mentionné ci-dessus. Pour cette raison, il est presque impossible de reconnaître lequel d’entre eux pourrait être considéré comme le plus précieux.

Cependant, certaines des principales marques reconnues se distinguent principalement par l’innovation et la collaboration fréquente avec la technologie et la liberté financière à l’échelle mondiale; comme Binance et Ethereum.

En outre, vous pouvez trouver Bitmain, l’une des plus grandes sociétés mondiales de concepteurs de puces minières. Cette entreprise et de nombreux projets, ceux qui façonnent et donnent vie à l’écosystème, se retrouvent également: Coinbase, CoinDesk, Bitpay ou autres.

Les meilleurs moments de la blockchain

La technologie de la blockchain a traversé un grand nombre de situations, de réglementations, etc. Par conséquent, on peut dire qu’il avait ses hauts et ses bas, parmi les hauts le premier bloc de genèse peut être mis en évidence; il s’agit du premier bloc d’informations de chaque chaîne.

Le premier bloc de genèse a été obtenu par Bitcoin, car il s’agissait de la première crypto-monnaie. Celui-ci a été enregistré le 3 janvier 2009 et son exploitation minière a reçu une récompense de 50 BTC.

Les premières adoptions de blockchain ont également été des moments mémorables de cette technologie. Son adoption a commencé vers le 20 janvier 2011, lorsque de grandes entreprises à but non lucratif décident d’accepter et d’utiliser le Bitcoin ou d’autres crypto-monnaies sans rien obtenir en retour.

Ce sont quelques-uns des meilleurs moments que la technologie blockchain a connus. Il convient de noter qu’une croissance et un développement supplémentaires sont attendus afin de créer le plus grand écosystème technologique au monde.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le