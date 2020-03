Le Bitcoin a rebondi de 10% en une heure après les annonces de la Réserve fédérale

La Réserve fédérale (Fed) des Etats-Unis a annoncé lundi matin de nouvelles mesures pour stabiliser l’économie de son pays suite à l’expansion du coronavirus et de la maladie COVID-19. La banque centrale a indiqué qu’elle n’aurait pas de limites à l’achat d’actifs pour minimiser l’impact de la pandémie, qui aurait influencé le rebond que le bitcoin a montré sur les marchés le 23 mars.

Le prix de la crypto-monnaie principale est passé de 5866 à 6464 $ par unité entre 8h00 et 9h00, soit une croissance de 10%, selon LiveCoinWatch Records. Dimanche 15, la Fed avait annoncé qu’elle injecterait 700 milliards de dollars dans l’achat de titres adossés au Trésor (obligations) et de titres adossés à des créances hypothécaires. De plus, il a porté les taux d’intérêt à 0,25%.

Maintenant, avec l’annonce de lundi, la Fed augmenterait les niveaux de soutien pour contenir ce qui pourrait être une récession économique.

«Le Federal Open Market Committee (FOMC) achètera les bons du Trésor et des titres adossés à des créances hypothécaires des agences dans les montants nécessaires pour soutenir le bon fonctionnement du marché et la transmission effective de la politique monétaire aux conditions financières les plus larges de l’économie “La Fed a déclaré dans un communiqué publié avant l’ouverture des marchés lundi.

La décision a eu une réaction immédiate sur les marchés des crypto-monnaies, le bitcoin augmentant de 10,2% en seulement une heure. Au moment de la publication de cet article, le prix du BTC était de 6 313 $ par unité. Comme pour le reste des cryptos, la croissance est modérée avec l’éther (ETH) en hausse de 2,9% (130,47 $), le XRP gagnant 1,69% (0,156369 USD) et le bitcoin cash en hausse de 4,15% (216,74 $).

Entre 8h00 et 9h00 du matin lundi, le prix du bitcoin a grimpé à 6 464 $ par unité. Source: LiveCoinWatch

Les spécialistes consultés par CryptoNews, à propos de la volatilité que le marché de la crypto a connue ces dernières semaines, soulignent que dans les situations de crise, les gens ont tendance à se séparer des actifs qu’ils considèrent comme présentant un risque plus élevé, parmi lesquels les crypto-monnaies. Cependant, et malgré les perspectives actuelles, le bitcoin montre une reprise après être tombé à 4184 $ le 12 mars.

Les perspectives économiques sont non seulement compliquées aux États-Unis, mais aussi à l’échelle mondiale, l’Europe, l’Asie et l’Amérique latine subissant la paralysie partielle de leurs économies. Ceci sans tenir compte des dévaluations continues au Mexique, en Colombie et au Chili, par exemple.

Tout se passe moins de deux mois après la réduction de moitié du bitcoin, une réduction de la moitié de l’émission de la monnaie, qui pourrait en théorie tirer parti du prix de la principale crypto-monnaie sur le marché.