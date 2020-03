Le bitcoin affiche son plus faible taux de hachage au cours des 30 derniers jours

Le hashrate de Bitcoin montre une baisse notable par rapport à la forte baisse du prix du BTC sur le marché la semaine dernière.

Le réseau Bitcoin, après avoir affiché un taux de hachage record de 149 exahashs par seconde le 5 mars, a commencé à perdre de la puissance minière quelques jours plus tard; ce que coïncide avec l’effondrement du marché de la cryptographie. Le réseau affiche actuellement un hashrate de 88 EH / s (le plus bas des trente derniers jours) après que le bitcoin soit tombé en dessous de 4700 $ hier.

Malgré le fait que les statistiques sur la puissance de l’exploitation minière dans ce réseau montrent généralement de fortes oscillations chaque jour, les rebonds de ces oscillations sont de plus en plus faibles depuis que le marché a commencé à chuter.

Les fluctuations du hashrate de Bitcoin diminuent de plus en plus après le 11 mars de cette année. Source: Statoshi.info

La théorie de la rentabilité

La raison principale, et la plus logique, derrière le crash du hashrate de Bitcoin est qu’il n’est plus rentable pour beaucoup de ses mineurs. C’est parce que les récompenses que les mineurs reçoivent sont en bitcoins; par conséquent, si le bitcoin baisse de prix, ses bénéfices diminuent au point où ils commencent à générer des pertes.

Pour éviter de perdre beaucoup d’argent, les mineurs commencent à fermer leurs équipements moins performants en attendant deux scénarios possibles: un rebond optimiste du prix du BTC ou un ajustement significatif des difficultés minières. Chacun de ces événements contribue à améliorer la rentabilité de l’exploitation minière.

Dans le cas d’un rebond qui augmente le prix du bitcoin sur le marché, l’effet positif est évident pour les mineurs, qui pourront vendre ou échanger leur BTC contre un prix plus élevé et couvrir, entre autres, les paiements d’électricité et d’entretien. . D’un autre côté, s’il s’agit d’un paramètre de difficulté d’exploitation, cela permet d’améliorer les performances des équipements d’exploitation et ils peuvent obtenir des récompenses en BTC plus fréquemment.

Selon l’investisseur Charles Edwards, Le prix du bitcoin a testé son coût de production en termes de consommation d’électricité. Il estime que pour exploiter un BTC, environ 4 700 USD doivent être investis dans l’électricité; Bien que dans son tweet, Edwards ne précise pas le taux qu’il a utilisé pour ce calcul et nous n’avons pas encore reçu de réponse à cet égard. Aux États-Unis, le prix du kWh est en moyenne de 0,13 $, tandis qu’en Chine, 1 kWh d’électricité à usage industriel peut coûter environ 0,08 $.

Les mineurs #Bitcoin ne sont plus rentables.

Bitcoin Electricity Cost testé, c’est le point où les mineurs commencent à éteindre les plates-formes, car la facture d’électricité est supérieure à 1 BTC.

Ces conditions ne durent pas longtemps.

Attendez-vous à ce que nous maintenions (principalement) au-dessus de 5000 $, puis commençons à voir le taux de hachage chuter. pic.twitter.com/AW7H3T3Q1D

– Charles Edwards (@caprioleio) 13 mars 2020

Edwards explique qu’une fois que le prix du bitcoin et son coût de production d’énergie électrique sont égalisés, l’exploitation minière devient insoutenable et, par conséquent, les mineurs commencent à fermer leur équipement moins efficace et le réseau réduit le taux de réduction.

Quel est le problème avec la réduction du hashrate?

Le hashrate reflète la puissance minière d’un réseau de crypto-monnaie qui utilise la preuve de travail (PoW) comme mécanisme de consensus. C’est le simple muscle, la main-d’œuvre qui permet à ces types d’écosystèmes de fonctionner de manière plus optimale. Cela signifie qu’un réseau de crypto-monnaie avec un faible hashrate est susceptible de subir plus de revers lors du traitement des transactions et de la production de blocs. De plus, un faible hashrate facilite l’attaque du réseau, comme cela s’est produit par le passé avec Vertcoin et Bitcoin Gold.

Heureusement, le fondateur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, a conçu une solution qui aiderait à optimiser le fonctionnement du réseau en fonction du hashrate dont il dispose.

Cette solution est connue sous le nom de ajustement automatique de la difficulté d’exploitation, ce qui permet à tous les blocs de 2016 (environ toutes les deux semaines) la difficulté du puzzle que les mineurs doivent résoudre pour obtenir une récompense augmente ou diminue, car le hashrate a augmenté ou diminué au cours de cette période. De cette façon, le réseau bénéficie d’une stabilité et la vitesse de production des blocs est ajustée à celle établie dans le Livre blanc Bitcoin, ou à celle de la crypto-monnaie en question.

Quant à la difficulté actuelle de l’exploitation minière en Bitcoin, cette atteint 16,5 téra (T) le 9 mars. Le prochain ajustement de la difficulté devrait avoir lieu entre le 24 et le 25 mars et, selon cryptothis.com, il pourrait chuter entre 9% et 11% à 14,6 T. Cependant, le site Web btc.com Il estime que la baisse de la difficulté de l’exploitation minière en Bitcoin le portera à 16,1 T, tout au plus.

Réduire de moitié et son effet sur le hashrate de Bitcoin

Le fait qu’il soit moins de deux mois de la prochaine réduction de moitié du Bitcoin pourrait jouer en faveur du hashrate que ce réseau montre n’a pas chuté de manière plus spectaculaire. En effet, de nombreux mineurs peuvent préférer poursuivre l’exploitation minière, malgré des pertes momentanées, afin de accumuler autant de bitcoins que possible.

La récompense actuelle par bloc extrait est de 12,5 BTC, mais après la moitié, elle sera divisée par 2, 6,25 BTC. Dans le meilleur des cas, si le prix du bitcoin devait augmenter dans un avenir proche, les mineurs utilisant cette stratégie pourraient voir beaucoup plus d’avantages que ceux qui arrêtent leur équipement.