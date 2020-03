Le Bitcoin (BTC) divorce les marchés

Nous commencerons tout de suite par la question à laquelle nous essaierons de répondre dans ce contenu. Le Bitcoin (BTC) a été créé en 2009 pour servir d’outil avant les crises de l’humanité. Alors pourquoi se comporte-t-il de la même manière que les marchés financiers? Facile, la CTB se prépare à divorcer dans les prochains jours du marché traditionnel.

Ces plus de 3 mois de cette nouvelle année 2020 nous ont tous pris par surprise. Nous avons commencé avec la tension entre les États-Unis Iran et l’Iran 🇮🇷, tous les réseaux ont été allumés avec la Troisième Guerre mondiale. Puis la mort de célébrités, et enfin la pandémie de coronavirus 😷.

Tout cela, conjugué aux problèmes qui avaient entraîné l’économie mondiale au cours des années précédentes, comme la guerre commerciale. Provoquer une baisse des indices jamais vue depuis la crise économique mondiale de 2008.

Et c’est exactement là où nous voulons nous arrêter. Le Bitcoin (BTC) a été créé après la dernière crise par Satoshi Nakamoto. Il voulait donner à l’humanité un outil qu’elle possédait vraiment, afin que nous soyons tous prêts pour des événements similaires à ceux qui se produisent actuellement.

Impression d’argent disproportionnée et sans aucun soutien (assouplissement quantitatif), fermeture des frontières entre les pays, chute des marchés financiers, effondrement de la valeur de la monnaie Fiat, taux d’intérêt négatifs et maintenant pandémie de coronavirus.

24 dernières heures,

MFI imprimé $ 1T

Imprimé en Amérique 700 G $

Imprimé en Chine 100 G $

Angleterre à imprimer * 74 G $

Italie imprimé 27 G $

Inde imprimé 13,5 G $

SK imprimé 9 milliards $

Autriche imprimé 4 milliards $

Australie imprimé 5,4 G $

Le Japon a doublé son impression

Les gens ordinaires ne verront pas un seul centime de cet argent.

– Vis (@Vis_in_numeris) 16 mars 2020

“Au cours des dernières 24 heures, ces” banques centrales “ont imprimé cette somme d’argent … Les gens normaux n’en verront même pas 1 centime.”

Le Bitcoin suit le cours des marchés

Le Bitcoin (BTC) depuis le début de la crise des coronavirus s’est comporté de manière très similaire à celle des marchés financiers traditionnels. De son sommet annuel de 10 500 $ atteint en février aux 5 100 $ actuellement échangés, il a connu une baisse de plus de 50%.

Comportement de Bitcoin par le Coronavirus – Source: Binance.

Pendant ce temps, les indices traditionnels des marchés financiers depuis le début de l’année ont connu des baisses cumulées d’environ 22% et s’additionnant jour après jour.

Source: MarketWatch

Mais, comme nous l’avons exprimé précédemment, ces 3 mois de l’année 2020 nous ont tous pris par surprise. Personne, pas même le plus pessimiste des analystes, ne s’attendait à une évolution similaire. Eh bien peut-être Nostradamus ou Bill Gates. Cela a généré une panique généralisée sur notre marché de la cryptographie et dans le monde entier.

Le Bitcoin n’est pas une couverture contre les pandémies, c’est une couverture contre les régimes fiduciaires. Un choc soudain et négatif de la demande dans l’économie mondiale »affectera à court terme tous les actifs, y compris l’or.

– Tyler Winklevoss (@tylerwinklevoss) 15 mars 2020

«La CTB n’est pas un refuge pour les pandémies, c’est un refuge pour l’argent Fiat. Un impact négatif soudain sur la demande mondiale affectera tous les actifs, y compris l’or à court terme. »

Cette panique a provoqué l’arrêt de toute l’économie, obligeant de nombreuses personnes à se réfugier en espèces sous leurs matelas. Eh bien, avoir de l’argent liquide pour toute éventualité de santé est l’action principale de beaucoup.

La CTB se prépare à nous surprendre tous

Il ne fait donc aucun doute que Bitcoin a échoué dans sa mission de servir d’outil ou de bouée de sauvetage pour aider l’humanité. C’est que la plupart d’entre nous ne voyons les carences du Bitcoin que pour son prix, et non pour les autres caractéristiques qu’il peut fournir.

Il n’y a pas de fond pour l’argent FIAT.

– hodlonaut🌮⚡🔑 (@hodlonaut) 16 mars 2020

“Il n’y a pas de fonds pour l’argent Fiat.”

Contrairement aux économies comme les États-Unis 🇺🇸 ou celle des pays de l’Union européenne 🇪🇺. Bitcoin n’a heureusement pas de banque centrale, qui dans une situation comme celle-ci peut venir à la «rescousse» et injecter des millions et des millions de jetons. Il n’y aura que 21 millions de BTC et rien d’autre.

Ainsi, Bitcoin a fait ce que nous attendions tous, tomber pendant que la panique régnait. Mais, une fois remonté son creux à 3 800 $, il s’est rétabli et a même dépassé 5 000 $. Pendant ce temps, les marchés traditionnels poursuivent leur trajectoire descendante, même avec des liquidités illimitées à leur disposition.

Une fois que la poussière commencera à se déposer et que l’humanité qui ne fait pas encore partie de l’écosystème cryptographique a un chemin plus clair vers l’avenir, ils se rendront compte que Bitcoin est toujours là, fort, pour eux et pour nous.

Le Bitcoin divorce les marchés

Bien que la volatilité de la CTB soit encore un peu élevée pour la plupart. Il est vrai que ces derniers jours, il s’est comporté plus stable que les marchés mondiaux, qui ont suivi leur chemin vers le précipice.

Un problème à encadrer est le fait des deux voies très différentes dans lesquelles se trouvent actuellement l’argent traditionnel et le Bitcoin. D’une part, nous avons des banques centrales qui impriment de l’argent comme un fou, d’autre part, nous avons la BTC à quelques jours de sa division par deux.

Ainsi, de nombreux experts ont proposé le divorce complet de la corrélation de la CTB et des marchés traditionnels à court terme.

Bitcoin se consolide et montre des signes de rebond ici. Alors que les stocks et la chute libre d’or.

À un moment donné, le découplage se produit pour de vrai, et ce que nous attendons tous se produit.

La partie «soudainement» approche.

– hodlonaut🌮⚡🔑 (@hodlonaut) 16 mars 2020

«Le Bitcoin se consolide et montre des signes de reprise prochaine. Pendant ce temps, les marchés boursiers sont toujours en chute libre. À un moment donné, le découplage se réalisera et ce que nous attendons tous se produira. La partie “soudaine” de l’augmentation arrive. ”

Pensez-y, quel meilleur moment que cela, lorsque les prix sont bas et “stables”, de sorte qu’un tsunami d’âmes humaines réalise à quel point le système financier traditionnel est pourri. Ce qui continue d’alimenter l’incendie qui l’a emmené là où il se trouve aujourd’hui avec l’impression aveugle d’argent.

De nombreux analystes ont exprimé “Le Bitcoin n’a baissé que pour que ceux qui n’en font pas encore partie montent à bord du vaisseau spatial dans les mois à venir. Quel meilleur outil que cela?“

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le