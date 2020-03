Le Bitcoin coule à nouveau

Ce sont des temps compliqués pour le marché financier international, et cela inclut le marché des crypto-monnaies. Eh bien, à cette époque de panique et d’actions motivées par la peur. La volatilité sur tous les marchés, y compris les soi-disant actifs de réserve de valeur, augmente. Menant à un nouvel effondrement du prix du Bitcoin.

Le prix du Bitcoin en 2020

Depuis le début de l’année 2020, le prix du Bitcoin a fait la une des journaux du monde entier. Soit positivement, en raison de ses fortes augmentations. Ou négatif, avec ses chutes non moins spectaculaires. Comme celui auquel nous sommes confrontés aujourd’hui, et il a perdu près de 10% de sa valeur au profit de la crypto-monnaie.

Cet automne semblait difficile à prévoir compte tenu de l’évolution du marché de la cryptographie jusqu’à présent cette année. Commencer la même chose avec l’un des rassemblements haussiers les plus importants de ces derniers temps. Ce qui est resté pratiquement ininterrompu de la première semaine de l’année, jusqu’à fin février. Localiser le prix du Bitcoin autour de 10 000 $.

Cependant, l’optimisme provoqué par cette tendance à la hausse de la crypto-monnaie a rapidement été éclipsé par la baisse importante de son prix le 24 février. Quand, le marché du Bitcoin s’est effondré en même temps que le marché financier international. Entraîné par la panique provoquée par l’arrivée du coronavirus dans le sud de l’Italie et donc dans le monde occidental.

L’effondrement des marchés a entraîné la chute du prix du Bitcoin

L’effondrement des prix du Bitcoin était d’autant plus étrange que la crypto-monnaie est généralement considérée comme une réserve de valeur active. Ainsi, en période d’incertitude sur les marchés mondiaux, il devrait augmenter ou au moins maintenir sa valeur, tout comme l’or et l’argent l’ont fait au début.

Cette situation a déclenché un débat au sein de la communauté cryptographique sur la qualité de la CTB en tant que réserve de valeur. Ce qui a cependant été éclipsé par la chute du prix de l’or il y a quelques jours. Cela a montré que dans l’état actuel de l’économie mondiale, même les avoirs de réserve de valeur ne sont pas à l’abri des pièges.

Même l’or ne serait pas à l’abri de l’incertitude sur les marchés

La chute d’aujourd’hui

Par conséquent, dans un climat d’incertitude sur les marchés, même dans ceux considérés comme plus sûrs en période d’agitation économique. Il ne semble pas étrange qu’un marché comme le Bitcoin, qui est reconnu pour ses hausses et baisses spectaculaires et soudaines, souffre de variations presque inexplicables.

Dans le cas d’aujourd’hui, ce qui a conduit Bitcoin à perdre 6,64% de sa valeur en seulement 24 heures. Positionnement à 8314 $ par BTC au moment de la rédaction de cet article. Nous pouvons voir que l’explication ne se trouve pas tant dans les événements en dehors du marché. Mais l’incapacité des taureaux du marché à affronter les ours.

Autrement dit, ces commerçants qui ont parié sur la chute du prix du Bitcoin pour générer des bénéfices, ont réussi à surpasser ceux qui attendent une croissance du prix du BTC. Empêcher la crypto-monnaie de briser la résistance de 9 300 $, un grand défi rencontré hier. Jeter son prix et faire craindre une chute encore plus profonde à 4000 $ par Bitcoin.

Le prix du Bitcoin a perdu une grande partie de sa valeur

Cet automne semble effacer les espoirs de reprise de la crypto-monnaie, réveillés par la hausse du prix en début de mois. Placer la communauté crypto dans la situation de lutter contre un effondrement encore pire de la crypto-monnaie. Ce qui en fait nos données d’aujourd’hui ici à CriptoTendencia.

