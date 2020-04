Le Bitcoin devient une référence pour le calcul de la valeur du dollar en Amérique latine

Faits saillants:

Les Latino-Américains utilisent le prix du Bitcoin pour calculer la vraie valeur du dollar.

Le Bitcoin est une référence de valeur stable dans les économies en crise, comme le Venezuela et l’Argentine.

Le terme «dollar bitcoin», qui semblait au départ être la combinaison aléatoire de deux mots antagonistes, est devenu une référence monétaire importante pour certains pays d’Amérique latine. Séparément, les deux mots incarnent des systèmes financiers diamétralement opposés, mais en Amérique latine, ses citoyens ont réussi à combiner les deux concepts en faveur de la survie économique.

De cette manière, Les Vénézuéliens et les Argentins ont commencé à utiliser ce terme pour définir un nouveau taux de change pour le dollar américain.. Le “dollar bitcoin” occupé est un moyen de calculer indirectement le prix de la monnaie américaine au niveau national, sur la base de la valeur d’une unité de Bitcoin. En d’autres termes, les citoyens prennent cette crypto-monnaie comme une référence fiable pour estimer la vraie valeur d’un dollar américain.

Les personnes intéressées consultent l’offre et la demande de maisons de change à l’échelle nationale et de plateformes peer-to-peer, telles que LocalBitcoins. Le prix moyen du bitcoin en bolivars ou en pesos argentins est une information utile pour comparer plus tard cette valeur avec le prix moyen du Bitcoin en dollars dans le monde. L’opération se traduit par un taux de change dont le prix qu’ils considèrent est plus proche de la valeur réelle du dollar dans ce pays, sans avoir à consulter des sources officielles ou des marchés qui peuvent être hautement spéculatifs.

Ce phénomène se perpétue pour deux raisons majeures: la crise économique et un marché des changes contrôlé.. Ces deux caractéristiques sont présentes dans les systèmes financiers du Venezuela et de l’Argentine, où il y a plus d’un dollar de change coexistant au cours de la même période. Ces éléments font que le «bitcoin dollar» devient une référence largement utilisée dans une population, bien qu’il s’agisse d’un taux de change qui peut être utilisé par n’importe qui n’importe où dans le monde.

La formation du bitcoin dollar

Le “bitcoin dollar” est apparu fortement sur les réseaux sociaux du Venezuela, en particulier au début de 2019. Cependant, certaines personnes ont déjà utilisé ce taux de change depuis la mi-2018, bien qu’il y ait eu du scepticisme quant à sa persistance. Fin 2019, aucun doute, des pages spécialisées dans le calcul de la valeur d’un dollar en bolivars ont hissé le terme avec fierté.

Depuis que le gouvernement a exercé un contrôle sur les devises étrangères, il existe au Venezuela un marché du dollar de personne à personne dynamique qui est illégal depuis plusieurs années. Le pays avait un système (et des enchères plus tard aussi) qui donnait aux citoyens des «dollars officiels»; Cependant, sa commercialisation était limitée et elle ne pouvait pas couvrir l’énorme demande qu’exigeait la population. Pour cette raison, de nouveaux formats sont apparus pour calculer le prix du dollar à l’échelle nationale et l’acheter à des concitoyens.

Ils l’appelaient dollar noir, dollar parallèle, laitue; Cúcuta avait son format pour les bureaux de change à la frontière, DolarToday et Monitor pour les pages spécialisées dans son calcul. Et, au milieu de ce carnaval de l’offre et de la demande, Bitcoin a été introduit en silence mais avec force. Le taux de change, basé principalement sur le marché des LocalBitcoins, fait désormais partie de l’une des formes de calcul les plus fiables utilisées par les utilisateurs pour échanger des dollars contre des bolivars.

Au Venezuela, il existe des plates-formes telles que DolarToday ou Monitor Dolar qui ont intégré ce nouveau taux de change dans leur table de suivi, une décision qui prouve l’importance du “bitcoin dollar” sur ce marché. Source: DolarToday.

Il a également une relation intrinsèque, car au Venezuela, les bitcoins ne sont pas mentionnés sans mentionner les dollars d’une manière ou d’une autre. Il est vrai qu’il y a des gens au Venezuela qui achètent des bitcoins pour économiser et protéger leurs finances personnelles, mais un grand nombre de personnes qui acquièrent la crypto-monnaie le font et accèdent ensuite à des dollars avec une plus grande liquidité. De cette façon, il n’est pas déraisonnable pour les Vénézuéliens de prendre en compte le Bitcoin pour connaître le prix réel du dollar, car beaucoup utilisent cette alternative monétaire pour avoir une plus grande liberté d’acheter ou de vendre des dollars.

La situation est similaire en Argentine, où le volume d’achat et de vente de bitcoins a également augmenté en raison des contrôles de change imposés l’année dernière. Les citoyens utilisent la crypto-monnaie pour accéder aux dollars sans avoir à faire affaire avec le gouvernement, c’est pourquoi le Bitcoin devient une référence monétaire lors de l’échange de devises. Pour lui, il n’était pas étrange que des pages comme Coinmonitor aient commencé à utiliser le terme «Bitcoin dollar» de se référer à ce nouveau taux de change qui gagne en force dans les terres du cône sud.

Coinmonitor suit en direct les différents taux de change du dollar en Argentine, soulignant parmi eux le dollar bitcoin. Source: Coinmonitor.

Le site Web a une liste des différents taux de change qui est mise à jour en direct, afin que les utilisateurs puissent vérifier le prix du dollar CCL, du dollar informel ou du bitcoin en ce moment. Par exemple, pendant la rédaction de cette note, Coinmonitor enregistre qu’un dollar vaut 113 pesos argentins, selon les calculs du bitcoin dollar.

En revanche, bien que le Venezuela possède plusieurs pages Web qui mettent à jour le prix du bitcoin plusieurs fois par jour, le portail Yadio se distingue parmi elles. La plateforme permet aux utilisateurs de connaître la valeur réelle du Bitcoin en bolivars, ainsi que de comparer ce prix avec la valeur en dollars américains, en euros ou en pesos colombiens.

Consolidation en Amérique latine?

Le Bitcoin est devenu une source de données fiable pour les Latino-Américains, et cela est dû en grande partie à la décentralisation de la crypto-monnaie. Le problème au Venezuela et en Argentine est que les citoyens ne croient pas au taux de change officiel du dollar donné par le gouvernement, car ce prix ne s’applique qu’à un très petit quota de dollars qui ne représente pas le volume réel de commercialisation dans tout le pays. .

Les utilisateurs recherchent d’autres moyens de calculer indépendamment la vraie valeur de la devise étrangère, qui n’est pas manipulé par des fins politiques ou par la spéculation de la population elle-même. Le Bitcoin est une alternative sûre, car les données qu’il fournit sont basées sur un marché en constante évolution et où différentes personnes collaborent de manière décentralisée.

La perte de confiance dans les autorités gouvernementales et dans le système économique semble également catapulter l’utilisation du Bitcoin comme référence. Par exemple, lorsque l’année dernière, au Chili, une épidémie sociale majeure est survenue qui a compliqué davantage l’économie nationale, le “bitcoin dollar” est également apparu timidement pour vérifier le vrai prix du dollar à ce stade.

Les médias ont analysé le marché des maisons de change chilien, comme Buda, et la plateforme LocalBitcoins pour confirmer si le prix officiel du dollar était correct. Ils ont découvert, à leur grand étonnement, que le taux de “dollar bitcoin” indiquait une différence de 30 pesos chiliens entre les deux taux de change. L’événement a souligné que Bitcoin peut fonctionner non seulement comme une alternative monétaire, mais également comme une référence de poids.

Cependant, Cet outil ne devient utile que si le pays en question a une monnaie et donc un taux de change très volatil.. Le peso argentin et le bolivar vénézuélien marquent des taux de change différents avec le dollar au fil des jours et même des heures, car les deux monnaies se dévaluent rapidement. Comme décrit par l’utilisateur Twitter, @ LDibiase92, dans un bref commentaire:

Au final, le bitcoin s’est révélé plus stable que le dollar argentin.

– Lucas (@ LDibiase92) 13 août 2018

Les citoyens argentins et vénézuéliens perçoivent un système monétaire qui ne leur assure pas un avenir stable, ils continuent donc à chercher de nouvelles alternatives pour que leurs salaires et leurs revenus ne s’évaporent pas. En revanche, dans des pays comme le Brésil, la Colombie et encore aujourd’hui le Chili, la valeur de la monnaie ne varie pas aussi facilement. De même, le prix du taux de change officiel est généralement conforme à l’offre et à la demande, car il n’y a pas de contrôles excessifs.