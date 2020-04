Le Bitcoin Embassy Bar of Mexico crée un jeton pour faire face à la fermeture en raison d’un coronavirus

Faits saillants:

Le BEMB est déjà vendu à la bourse de Tauros pour 0,75 pesos mexicains.

Ceux qui acquièrent le jeton peuvent payer leur consommation à l’établissement.

Le Bitcoin Embassy Bar situé à Mexico a annoncé la création de son propre jeton pour faire face à la fermeture de ses opérations en raison de la pandémie de coronavirus et de la propagation de COVID-19.

L’entreprise a temporairement cessé ses activités en raison de la situation sanitaire, mais avec l’émission de BEMB, l’entreprise cherche désormais le soutien de ses clients pour ne pas fermer définitivement et que, lors de la réouverture, les détenteurs du token paient leur consommation avec la nouvelle cryptoactive ou font faire du shopping dans votre boutique en ligne. Autrement dit, cela fonctionnera comme un système prépayé ou comme si une carte de consommateur avait été achetée.

BEMB est un projet construit sur la plateforme Waves et est déjà vend à la maison de change Tauros au taux de 0,75 pesos mexicains par unité, un prix de lancement promotionnel puisque le token maintiendra un ratio de 1: 1 avec la monnaie nationale du pays aztèque. Le produit aidera à maintenir la barre à jour avec les revenus et les salaires de ses employés.

En contact avec CriptoNoticias, Lorena Ortiz, fondatrice et PDG du Bitcoin Embassy Bar, a indiqué que depuis mardi, les utilisateurs du Taurus peuvent déjà fonctionner avec BEMB, bien qu’au départ le lancement officiel du token se fasse ce jeudi.

«Le but du jeton est de soutenir le projet Bitcoin Embassy Bar et de pouvoir payer plus tard avec ce jeton lorsqu’il a une valeur d’un peso. À l’heure actuelle, il se vend 75 cents pour inciter les clients, la communauté et toutes les personnes qui peuvent nous soutenir. Ce n’est pas quelque chose qui a été créé à des fins spéculatives parce que c’est ce que beaucoup de gens attendent de la cryptographie et ce n’est pas notre objectif “, a souligné Ortiz.

Un autre aspect que l’entrepreneur a commenté est qu’une fois que les activités ont repris, le projet de jeton se poursuivra car il incite les utilisateurs à découvrir ce qu’est une crypto-monnaie. Il a même précisé que les mêmes clients lui avaient demandé d’émettre un jeton il y a plus d’un an, car cela représenterait une attraction supplémentaire pour la communauté.

Commentaires sur sa validité

Sur les réseaux sociaux, les amateurs de crypto-monnaie ont reçu les nouvelles avec des réactions mitigées. D’un côté, il y avait des utilisateurs qui soutenaient l’initiative, mais de l’autre le fait que la proposition représente un type d’arnaque ou d’arnaque a été remis en question.

Un des commentaires sur Facebook a été émis par Jorge Ortiz qui a déclaré: “Quelles garanties avons-nous en tant qu’utilisateurs? Comment savons-nous qu’une escroquerie de sortie ne sera pas effectuée? Je ne le fais pas avec la mauvaise intention d’attaquer le projet, mais je pense que ce n’est pas la bonne façon de gérer cela. »

Dans le même article, le fondateur du barreau a répondu “si nous voulions nous enrichir, ce ne serait qu’une émission unique et donc il y aurait des spéculations avec cela et ce n’est pas l’objectif.” De nombreuses entreprises proposent des choses similaires pour nous aider dans cette crise. “

En ce qui concerne les éventuelles réglementations qui pourraient tomber sur le jeton, sur le site Web du projet, il a été expliqué que BEMB ne représente pas un jeton de sécurité, car il ne s’agit pas d’un titre de participation de la société, ni offert avec la promesse d’obtenir des bénéfices futurs. ou comme garantie sur l’entreprise.

Le barreau a précisé que ce n’est pas non plus un dépôt de financement, ni un crédit, prêt à la clientèle ou fonds commun de placement. Le jeton pourrait perdre sa valeur au cas où le Bitcoin Embassy Bar fermerait définitivement ses portes, a-t-il été rapporté.

Dans une précédente interview avec CriptoNoticias, le manager a déclaré qu’au Mexique, les gens sont passionnés par le bitcoin et que ces dernières années, ils ont observé une croissance significative parmi les citoyens.