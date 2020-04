Le Bitcoin est classé 14e pour la Chine, pourquoi? – TREND CRYPT

Récemment, le China Blockchain Research Institute a publié la liste “Indice mondial d’évaluation de la technologie de la blockchain publique“, Et classé BTC au numéro 14. Pourquoi le Bitcoin est-il au numéro 14 du classement chinois? Et de quoi parle cet indice?

Qu’est-ce que le classement chinois?

Le Centre pour le développement de l’industrie chinoise de l’information, mieux connu sous le nom de CCID, fait partie du ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information situé dans la capitale du géant asiatique Pékin. Ceux-ci sont chargés de publier le classement de la Chine.

L’équipe est composée d’experts du gouvernement, du monde universitaire et de l’industrie naissante de la blockchain, tous doivent être chinois, ou à défaut, faire une vie active à la fois en politique et dans la vie universitaire chinoise.

En tant qu’institut de recherche scientifique du Ministère de l’industrie et des technologies de l’information, le CCID a pour mission générale d’encourager la recherche et la formulation de politiques, les tests de logiciels et d’autres domaines connexes de l’industrie de l’information. Surtout dans la technologie Blockchain.

Ce classement de la Chine étudie 37 crypto-monnaies publiques, ou Blockchain, telles qu’elles sont: Ark, Bitcoin, Bitcoin Cash, BitShares, ByteCoin, Cardano, Dash, Decred, Ethereum, Ethereum Classic, Hcash, IOTA, Komodo, Lisk, Litecoin, Monero, NANO, NEM, NEO, QTUM, Ripple, Siacoin, Steem, Stellar, Stratis, Verge, Waves et Zcash.

Le classement est obtenu selon 3 critères

Ces 37 projets sont classés selon 3 catégories, “Applicabilité”, “Technologie de base” et “Créativité”.

La première de ces 3 dans le classement chinois, l’applicabilité est principalement basée sur la façon dont une blockchain particulière, y compris ses portefeuilles cryptographiques phares, et la mise en œuvre des nœuds.

D’autre part, la technologie de base est basée sur la qualité d’un réseau Blockchain en termes de fonctionnalités, de sécurité et de performances.

Enfin, le troisième critère est la «créativité», qui mesure en quelques mots l’innovation que le projet présente dans le temps.

Mais pourquoi Bitcoin est-il classé 14 dans le classement chinois?

Bitcoin a 14 ans

Pour tenter d’expliquer pourquoi, il faut d’abord savoir quelle est la note que BTC a dans chacun des trois critères qui l’ont fait occuper ce poste.

Source: CCID

Premièrement, dans “Basic Technology” Bitcoin apparaît avec un score de “43”. Ce qui lui fait occuper la dernière position parmi les 37 projets du classement de la Chine. Nous ne pouvons pas savoir précisément pourquoi Bitcoin obtient ce score, car les critères sont un peu discrétionnaires. Et il n’a pas encore été révélé quels critères cette catégorie occupe.

En revanche, la première place dans cette section est occupée par EOS avec un score de 105,6.

Deuxièmement, nous avons “Applicabilité”, et cette fois Bitcoin n’est pas si mal positionné. Eh bien, il a un score de “19,5”. Cela génère qu’il est classé en position 19 sur 37. La CTB se situe exactement à mi-chemin de la liste dans cette section du classement de la Chine.

Pendant ce temps, TRON est le projet qui occupe la première position dans cette catégorie avec un score de 28,2.

Enfin, nous avons le critère de “Créativité”. C’est dans cette catégorie que Bitcoin sauve des positions, car avec un score de “42,4”, BTC occupe la première position avec une longue distance sur les autres.

Le projet qui s’en rapproche le plus est EOS avec un score de «29,1».

La somme de ces 3 catégories fait un total de BTC de 104,9. Et par conséquent, Bitcoin est à la 14e place du classement de la Chine.

