Le Bitcoin est toujours en retard aux États-Unis

Bien que l’adoption du Bitcoin ait augmenté ces dernières années, les États-Unis continuent d’enregistrer des chiffres inférieurs aux attentes. Cela selon la PDG de Binance.US Catherine Catheriney.

Le fondateur et directeur exécutif de Binance.US, a expliqué les carences de l’industrie dans le pays d’Amérique du Nord. Bien que les États-Unis soient connus comme l’un des centres de technologie et d’innovation dans le monde, la vérité est qu’ils sont à la traîne en termes de crypto-monnaies.

Cela signifie que l’idée d’un leadership américain dans ce secteur est basée sur la confusion des médias. En outre, cela augmente l’écart de malentendu et d’ignorance sur ces questions parmi les mêmes citoyens du pays.

Le géant américain est à la traîne en Bitcoin

Bien qu’il existe de nombreux amateurs de crypto-monnaie aux États-Unis, la réglementation du pays continue d’entraver le développement de l’industrie. En conséquence, l’adoption sur le territoire est malheureusement faible par rapport à d’autres centres technologiques dans le monde.

Selon Coley, 55% des Américains détiennent des actions du Nasdaq. Cependant, seulement 6% ont Bitcoin. Pire encore, 68% d’entre eux affirment ne pas posséder ou ne prévoient pas d’acheter de BTC à l’avenir.

Ce pourcentage écrasant est encore plus alarmant lorsqu’il est connu pour représenter l’opinion d’environ 200 millions de personnes. Ce qui se traduit par des millions de personnes qui jettent le Bitcoin sans même lui donner une chance.

Ensuite, ce ne sont plus seulement les réglementations qui représentent un obstacle pour l’industrie du cryptage, mais le manque d’intérêt et de confiance d’une grande partie de la population joue également un rôle déterminant.

Peu d’informations, peu d’adoption

Coley voit une raison claire qui peut expliquer pourquoi le manque d’intérêt général: le manque d’informations. Bien que les crypto-monnaies soient en circulation depuis un peu plus de 10 ans, il existe encore diverses rumeurs et fausses allégations que les gens considèrent comme des vérités absolues.

Par exemple, que des devises comme Bitcoin sont principalement utilisées pour des activités criminelles. Indépendamment du fait que cela a été refusé à de nombreuses opportunités, de nombreuses personnes continuent à établir une relation crime-crypto-monnaie.

De plus, Coley blâme également les médias pour cette distorsion du concept de monnaies numériques. Le PDG affirme que les médias sont les principaux responsables de tant de personnes aux États-Unis hésitant à utiliser la CTB.

“Nous avons besoin de plus de journalistes, à l’intérieur et à l’extérieur de la cryptographie, pour reconnaître la valeur de la cryptographie et chercher des moyens d’éduquer les consommateurs sans préjugés et des recherches approfondies.”

Catherine Coley, PDG de Binance.US.

Les crypto-monnaies doivent encore faire face à de nombreux obstacles avant de parvenir à une adoption massive. Cependant, il est impossible de ne pas admettre qu’ils ont fait et continuent de faire de grands progrès pour atteindre cet objectif.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le