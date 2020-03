Le Bitcoin et les marchés mondiaux s’effondrent face à l’alarme de coronavirus

Faits saillants:

La situation économique mondiale est de plus en plus tendue, ce qui se reflète dans le bitcoin.

La nervosité des masses entraîne une baisse des prix sur tous les marchés du monde.

La situation économique mondiale devient de plus en plus tendue en raison du comportement des masses, réfléchissant sur le prix du bitcoin. Le 12 mars a été une journée difficile pour plusieurs marchés boursiers du monde entier, qui ont enregistré leur pire baisse depuis de nombreuses années. La chute dont le bitcoin n’a pas pu non plus s’échapper pourrait être liée à l’état actuel de la psyché humaine en raison de la pandémie de coronavirus.

Selon un article publié dans le journal britannique Independent, bien que le problème de santé qu’implique covid-19 soit important, il y a quelque chose que les gens et les gouvernements négligent. Le coronavirus a le potentiel de mettre en faillite des milliers de personnes dans le monde.

La panique vécue à l’échelle mondiale pourrait conduire à la liquidation d’un grand nombre d’investissements. La vente d’actifs, tels que le bitcoin, reflète les achats nerveux que font des milliers de personnes pour faire face à toute quarantaine. Et c’est que tandis que les frontières sont fermées et les concerts annulés, certaines personnes se préparent à des semaines d’isolement volontaire.

Le Bitcoin n’échappe pas au coronavirus

Nous avons récemment pu assister à l’une des plus fortes baisses de prix de l’histoire de Bitcoin, où la crypto-monnaie a atteint 3800 $. En outre, environ 700 millions de dollars de contrats à terme ont été réglés sur Bitmex, le nombre le plus élevé de règlements vu par la maison de change en 16 mois. Le marché de l’éther a également vu son prix atteindre 88 $, des creux jamais vus depuis l’année dernière.

Après que le président Donald Trump a annoncé le blocus des voyages en avion vers plusieurs pays d’Europe et que la FED a annoncé qu’elle injecterait 1,5 billion de dollars dans le marché des prêts à court terme; Les événements susmentionnés du marché des crypto-monnaies ont été déclenchés. Cela pourrait indiquer que nervosité des gens —Votre peur des conséquences humaines et économiques du coronavirus— affecte le prix du Bitcoin.

La tension mondiale et le déclin économique pourraient également créer une opportunité pour les baleines du marché de la cryptographie, propriétaires de grandes quantités de crypto-monnaies. Dans cette situation, le bitcoin pourrait être l’objectif des baleines qui cherchent à stimuler l’élan baissier et à pouvoir ensuite racheter la crypto-monnaie à de meilleurs prix.