Le bitcoin et l’or iront bien

Les jours ont été difficiles pour les marchés internationaux. Il n’y a pratiquement pas de bourse ni d’actif de réserve, comme l’or, qui n’a pas été touché par la crise des coronavirus. Cependant, au sein de la communauté crypto, il y a encore des gens confiants dans un rallye bitcoin lorsque cette crise passera. Parmi eux, Raoul Pal, analyste de marché et notre tweet d’aujourd’hui.

Je ne peux pas exprimer à quel point je suis optimiste sur Bitcoin. Nous risquons de perdre tout le système en ce moment. Je sais qu’ils trouveront un moyen de le sauver, mais toute confiance est perdue.

Les gars / filles en or – vous irez bien aussi. C’est juste que $ BTC a de plus gros gains, de loin mais est plus risqué que l’or

– Raoul Pal (@RaoulGMI) 19 mars 2020

Volatilité sur le marché du Bitcoin

Depuis le début de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus, l’une des premières victimes a été la confiance dans les marchés financiers. Menant à plusieurs jours d’effondrement sur les principaux marchés boursiers mondiaux, générant une situation qui s’est rapidement étendue aux actifs non traditionnels tels que Bitcoin.

Malgré le fait que Bitcoin est généralement considéré comme une réserve de valeur d’actif et, par conséquent, il est prévu que dans des situations telles que celle générée par le Coronavirus, il puisse maintenir sa valeur et même l’augmenter, l’instabilité financière mondiale a été telle qu’il a réussi à atteindre le havres de prix de valeur comme l’or et la BTC.

Le Coronavirus a eu un impact négatif sur le prix du Bitcoin. Source: Coindesk

Cela a conduit plusieurs analystes à se demander si la crypto-monnaie pourrait survivre à cette crise, ou si au lieu de cela, nous devrions nous préparer à un Bitcoin avec une valeur nulle. Début d’un débat dans lequel Raoul Pal, analyste et PDG de Global Macro Investor a son avis:

“Je ne peux pas exprimer mon optimisme avec Bitcoin. Nous risquons de perdre tout le système en ce moment. Je sais qu’ils trouveront un moyen de le sauver, mais toute confiance a été perdue. Garçons / filles d’or – vous irez bien aussi. C’est juste que $ BTC a un bénéfice plus élevé, de loin, mais c’est plus risqué que l’or. “

Ces déclarations seraient conformes aux opinions exprimées par des influenceurs de la crypto comme Anthony Pompliano et Changpeng Zhao. Ceux qui considèrent également que face à la crise des coronavirus, et malgré les coups initiaux, le Bitcoin a le potentiel de monter et de se consolider, face à la perte de confiance du système financier traditionnel.

Quelque chose de similaire sera ce qui se passe avec l’or, l’autre réserve de valeur d’actif affectée ces derniers jours.

Pensez-vous que le Bitcoin et l’or iront bien? Laissez-le dans la boîte de commentaires!

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le