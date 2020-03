Le Bitcoin et l’or surpassent l’indice Standard & Poor’s 500 après les annonces de la FED

Faits saillants:

La Réserve fédérale a révélé son intention d’acheter tout type de titres.

Les mesures de stabilité économique de la Réserve fédérale ont affecté les actions mondiales.

Ce 23 mars, en réponse à l’une des mesures de relance monétaire les plus spectaculaires de l’histoire, l’or et le bitcoin (BTC) ont connu de fortes hausses, tandis que les indices boursiers traditionnels mondiaux, tels que l’indice Standard & Poor’s 500 (S&P 500 aux États-Unis) et Euro Stoxx 50 (Europe) ont sombré, atteignant des plus bas historiques.

La Federal Reserve Commission on Open Markets (FOMC) a révélé son intention d’acheter tout type de titres “Pour aider à soutenir le flux de crédit vers les ménages et les entreprises”, ainsi que “pour soutenir la transmission efficace de la politique monétaire à des conditions financières plus larges”.

Ce que la Réserve fédérale veut dire, c’est qu’elle est prête à acheter des fonds et des titres adossés à des créances hypothécaires (juste les valeurs qui ont provoqué la grande récession de 2008), en plus des dettes des entreprises, des municipalités ou des États, entre autres, afin de stabiliser le économie.

Ce malgré le fait que cela signifie des achats pour des milliards de dollars. Pour cette raison, certains ont classé cette mesure comme «QE Infinity», car elle est nettement différente des précédentes séries d’assouplissement quantitatif (QE), qui étaient restreintes en raison des limites que la Réserve fédérale imposait à son bilan.

Peu de temps après l’annonce de cette mesure, tout, des actions, de l’or, du bitcoin et du pétrole, ils ont récupéré immédiatement, les investisseurs semblant comprendre l’annonce de QE Infinity comme une sorte de canot de sauvetage pour l’économie en déclin.

Cependant, seuls deux actifs détenaient leurs bénéfices avant l’annonce de la FED et ont continué d’augmenter depuis la diffusion des nouvelles: le bitcoin et l’or.

De cette façon, les données de TradingView.com montrent comment depuis l’annonce de la Réserve fédérale, le bitcoin a augmenté de 9,5% et l’or a augmenté de 4%, tandis que les contrats à terme S&P 500, qui reflètent la majeure partie de la valeur des actions américaines. Aux États-Unis, ils ont baissé de 0,25%.

Croissance relative des prix du BTC (bleu), de l’or (or) et de l’indice S&P 500 (violet), le 23 mars 2020. Image: longhash.com

Ce qui est vraiment important à propos de ces statistiques, c’est que Ce sont l’un des meilleurs jours du bitcoin et de l’or en mars 2020, soulignant l’importance de stimuler la Réserve fédérale pour ces deux actifs.

Nous pouvons être sur le point de diviser entre deux types d’actifs: ceux qui seront poussés à des niveaux historiques de relance monétaire et ceux qui sous-performeront, même dans un monde où les banques centrales impriment des billions de dollars.

Willy Woo, un partenaire du fonds de crypto-monnaie désormais disparu Adaptive Capital et un analyste Bitcoin de premier plan, a expliqué cette théorie dans une analyse récente, notant qu’il y a deux phases clés:

Ce que nous avons vu de la mi-février à maintenant: Tous les actifs liquides sont vendus rapidement par fiat, principalement en dollars américains, pour financer les frais de subsistance, ou les frais professionnels dans le cas des sociétés. Cela est devenu évident le 12 mars, lorsque le S&P 500 a chuté de 8%, le pétrole a chuté de plus de 8%, l’or s’est effondré de 1640 $ à 1560 $, et le bitcoin a connu son deuxième pire jour, passant de 7 700 USD à 4 000 USD.Qu’est-ce qui se passe probablement en ce moment: Une fois que la peur commence à se calmer, l’argent commence à réintégrer les marchés financiers par le biais d’actifs susceptibles d’augmenter en valeur dans un contexte économique défavorable, qui coïncide généralement avec des niveaux élevés de relance économique et budgétaire.

Dans ce cas, les actifs les plus susceptibles de performer dans l’environnement macro sont l’or et le bitcoinWoo a écrit. Cela expliquerait la performance supérieure d’aujourd’hui et pourquoi l’or a bondi alors que le marché boursier a sous-performé de 2009 à 2011.

Ari Paul, CIO du gestionnaire de portefeuille de crypto-monnaie BlockTower Capital et ancien gestionnaire de portefeuille de fonds de dotation à l’Université de Chicago, a corroboré ce fait. Il explique que, compte tenu des “déclarations explicites de la masse monétaire infinie de la Réserve fédérale, il voit une forte probabilité que la BTC et l’or progressent de manière durable avant même que les stocks ne commencent à se redresser”.

Le bitcoin a surtout une chance de briller. Comme l’a dit Robert Breedlove, fondateur et PDG du fonds de couverture et de conseil Parallax Digital, «l’argent infini» dans le système de la Réserve fédérale signifie que tout finira par avoir une valeur nulle. Le Bitcoin a été spécialement conçu comme contre-mesure pour cette situation.

Version traduite de l’article de Nick Chong publié dans Long Hash.