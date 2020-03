Le Bitcoin établit la norme pour le dollar parallèle au Venezuela face à l’incertitude des coronavirus

Faits saillants:

Le soi-disant «dollar de Cúcuta» a été exclu des plateformes de surveillance de la monnaie américaine.

Aujourd’hui, le “Bitcoin dollar” a un rôle plus important en tant que référence pour le taux de change dans le pays.

La fermeture de la frontière colombienne-vénézuélienne en raison de mesures préventives visant à contenir la propagation du coronavirus, a également forcé la fermeture des bureaux de change à Cúcuta, une ville colombienne située au poste frontière.

La mesure, qui pouvait durer jusqu’à environ deux mois, a conduit les pages qui mettent à jour les fluctuations du dollar sur le marché parallèle du Venezuela, à exclure le calcul du soi-disant “dollar Cucuta” comme référence. Maintenant, ils utilisent le “Bitcoin dollar” comme référence pour fixer le prix de la devise américaine dans le pays.

Une visite des réseaux sociaux permet de confirmer que le Le dollar Bitcoin est utilisé comme référence dans les portails qui surveillent la valeur de la devise américaine au Venezuela sur le marché parallèle. Mais avant de continuer, il est nécessaire de préciser que dans le pays des Caraïbes, en raison des mesures imposées par le gouvernement, les Vénézuéliens accèdent aux dollars de manière contrôlée. En ce sens, la Banque centrale du Venezuela fixe un taux officiel pour la valeur de la devise américaine, bien qu’il existe également des portails de surveillance pour la valeur du dollar parallèle.

Ces plateformes de surveillance sont prises comme référence par les citoyens vénézuéliens et jouent un rôle déterminant pour un groupe de personnes qui ont choisi d’organiser leurs finances en devises étrangères, comme protection contre la dévaluation qui a causé une perte de valeur du bolivar au milieu. de la profonde crise économique que connaît le pays.

Avec de nombreuses maisons de change à Cúcuta sans pouvoir opérer ni mettre à jour les taux, le prix moyen en dollars parallèles publié par @monitordolarvla au Venezuela est davantage proportionné à la merci du prix en #bitcoin dollar, qui a été très volatil ces derniers jours.

heverac (@hevercastro) 23 mars 2020

En tout cas, ces plateformes de suivi de la valeur du dollar parallèle établissent différents taux de change pour le bolivar, dont le dollar de Cúcuta, qui est calculé en fonction de l’offre et de la demande de bolivars souverains dans cette ville colombienne. Ceci selon l’explication que les acteurs liés à ces pages ont rendue publique à plusieurs reprises, se référant aux méthodes qu’ils utilisent pour déterminer la valeur de la devise américaine.

L’échange frontalier à Cúcuta est obtenu directement auprès des bureaux de change de cette ville. Cependant, en raison de la fermeture actuelle de la frontière colombienne-vénézuélienne, les activités sont paralysées. Pour cette raison, les bureaux de change ont adressé des lettres au Dian (Direction des impôts et douanes nationaux) de Colombie, pour leur permettre de cesser leurs activités et leurs obligations fiscales, jusqu’à ce qu’ils n’enregistrent plus la normalité dans les établissements, tels comme indiqué dans une note de Radio Caracol de Colombia.

C’est ainsi qu’en l’absence de référence du dollar de Cúcuta, les portails de surveillance Ils adoptent le Bitcoin dollar comme référence, quelque chose qui se passe depuis un certain temps. Mais maintenant, avec une incidence plus élevée, le taux de change du dollar parallèle est déterminé en fonction de ce qui est reflété par des plateformes telles que AirTM et LocalBitcoins, d’où le terme dollar Bitcoin.

Pour calculer l’indice Bitcoin dollar, il est nécessaire de diviser le nombre de bolivars utilisés pour l’acquisition de BTC sur un marché référentiel au Venezuela, comme LocalBitcoins, par le prix moyen de la crypto-monnaie à ce moment-là. Ainsi, le résultat doit donner une référence au taux de change dans lequel le dollar se négocie dans le pays.

Une situation similaire à celle du Venezuela est celle vécue en Argentine où, après les mesures qui ont limité l’achat de dollars américains, différentes cotations pour le dollar américain ont commencé à apparaître. Au soi-disant dollar bleu ou dollar parallèle, d’autres types de cotations ont été ajoutés, dont le dollar Bitcoin.Le calcul est très simple, il résulte de la division de la valeur d’achat d’un BTC en pesos argentins par rapport à la valeur du bitcoin sur les marchés internationaux.

Cela ne signifie pas que la valeur du dollar sera exactement le chiffre donné par le calcul décrit, mais plutôt un indicateur du montant qu’un investisseur est prêt à payer pour obtenir de la monnaie américaine via le bitcoin.