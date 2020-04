Personne ne s’attendait à un tel désastreux 3 premiers mois de 2020. Cela a provoqué l’effondrement des marchés boursiers traditionnels et du marché de la cryptographie. Par ces creux simultanés, l’équipe de Binance a déterminé que Bitcoin était corrélé avec le comportement du S&P 500.

Le pétrole, l’or, les actions, le PIB, le Bitcoin et les altcoins ont tous chuté à leurs niveaux respectifs. Nous avons commencé 2020 avec des nouvelles lointaines d’une étrange grippe en Chine, mais il n’y avait rien à craindre. Puis une attaque des États-Unis 🇺🇸 contre l’Iran 🇮🇷 qui a presque mené à une guerre massive. Enfin, la pandémie de coronavirus dans le monde.

On s’attendait à ce que tout le monde révolutionne, encore une fois à la baisse. La panique et l’incertitude ont joué un rôle pour Bitcoin, et l’un des principaux indices financiers traditionnels au monde, à se comporter de manière similaire au premier trimestre de cette année désastreuse.

Le Bitcoin était corrélé avec le S&P 500

Le nouveau rapport du plus grand échange cryptographique du monde a révélé une corrélation de Bitcoin (BTC), avec de nombreux actifs du monde traditionnel au cours des trois premiers mois. La recherche a été dirigée par Binance Research, la filiale d’échange de crypto en charge de la surveillance du marché.

Le rapport précise que:

«Le Bitcoin a montré une corrélation positive et modérée avec les indices boursiers aux États-Unis. Et aucune corrélation avec l’or pour la même période de temps. “

Binance Research a analysé les performances du Bitcoin (BTC) et d’autres actifs cryptographiques au cours du premier trimestre, ce qui restera sans aucun doute dans l’histoire de l’humanité.

“En raison de la pandémie de coronavirus et des turbulences économiques mondiales, tous les prix des actifs ont chuté au premier trimestre 2020.”

Le rapport révèle qu’en janvier de cette année, le prix du BTC a chuté de 10%, tandis que la valeur du S&P 500 a chuté de 19%. Jusque-là, les deux avaient une corrélation relativement élevée de (0,57).

L’or et le BTC n’ont montré aucune corrélation

Tout comme la BTC était corrélée avec le S&P 500, l’inverse était vrai pour l’or, contre toute attente.

Selon Binance Research, la corrélation entre les deux refuges a été nulle au cours du premier mois de 2020. Mais la situation a changé après le “découplage” des biens traditionnels et des crypto-monnaies.

Le prix de l’or, ainsi que celui de la BTC, se sont découplés et ont commencé à monter en prix, tandis que le marché traditionnel montre encore actuellement des signaux très déroutants.

Malgré le fait que Bitcoin présente une corrélation positive significative avec les actions américaines. USA au premier trimestre 2020, il est très peu probable que ce coefficient de corrélation élevé persiste à moyen et long terme. ” L’équipe de recherche Binance conclut.

